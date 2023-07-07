Швидше за Tesla: умілець побудував бюджетний 600-сильний суперкар (відео)

Саморобний суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,6 секунди. Умілець спроєктував свій автомобіль з нуля та побудував його у своєму гаражі.

У США умілець Джеремі Сноу побудував свій власний електричний суперкар. Автомобіль виявився швидшим за деякі моделі Tesla. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

Джеремі Сноу спроєктував суперкар з нуля. Він побудував автомобіль у своєму гаражі за три роки.

Суперкар отримав стильний дизайн і знімний жорсткий дах. Авто засноване на трубчастій сталевій просторовій рамі K-1 Attack Kit.

Суперкар заснований на трубчастій просторовій рамі Фото: Скриншот

Джеремі Сноу пофарбував своє авто в синій колір. Зовнішній вигляд доповнюють великі колісні диски, які взуті в шини Michelin Pilot Sport 4.

Автомобіль оснащений електричною силовою установкою від Tesla Model S. Вона видає близько 600 к.с. потужності та дає змогу розганятися від 0 до 100 км/год за 2,6 секунди.

На суперкар встановлено акумуляторну батарею від гібридного мінівена Chrysler Pacifica. Вона має місткість 32 кВт⋅год і забезпечує запас ходу приблизно 201 км на одному заряді.

У майбутньому ентузіасти планують випустити ще кілька таких суперкарів. Вартість автомобіля не розголошується.

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