Названо електромобілі з найбільшим запасом ходу від кожного бренду (фото)

Сучасні електромобілі мають великий запас ходу та можуть замінити традиційні автомобілі з ДВЗ. Експерти протестували десятки електрокарів і виділили модель, яка здатна проїхати понад 700 км на одному заряді.

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Британські експерти назвали електромобілі з найбільшим запасом ходу від кожного виробника. Більшість з цих моделей здатні проїхати понад 300 км без підзарядки. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Запас ходу є одним з найголовніших критеріїв при виборі електромобіля. Деякі сучасні моделі можуть проїхати на одному заряді сотні кілометрів.

Експерти протестували десятки електромобілів від різних брендів. Вони виділили по одній моделі від кожного виробника, які доступні в Європі.

Важливо

Експерти перевірили запас ходу електромобілів BMW та Mercedes у реальних умовах (відео)

Електромобілі з найбільшим запасом ходу від кожного бренду:

Audi Q8 Sportback e-tron (55 Quattro Sport) — 550 км;

Q8 Sportback e-tron (55 Quattro Sport) — 550 км; BMW iX (xDrive50 M Sport) — 615 км;

iX (xDrive50 M Sport) — 615 км; BYD Dolphin (Comfort) — 426 км;

Dolphin (Comfort) — 426 км; Citroen e-C4 (Shine) — 357 км;

e-C4 (Shine) — 357 км; Cupra Born (77kWh e-Boost V2) — 549 км;

Born (77kWh e-Boost V2) — 549 км; DS 3 E-Tense (Performance Line+) — 402 км;

3 E-Tense (Performance Line+) — 402 км; Fiat 500e (42kWh 500) — 320 км;

500e (42kWh 500) — 320 км; Ford Mustang Mach-E (Extended Range RWD Premium) — 599 км;

Mustang Mach-E (Extended Range RWD Premium) — 599 км; Genesis GV60 (RWD Premium) — 517 км;

GV60 (RWD Premium) — 517 км; Honda E (Advance) — 220 км;

E (Advance) — 220 км; Hyundai Ioniq 6 (RWD Premium) — 544 км;

Ioniq 6 (RWD Premium) — 544 км; Jaguar I-Pace (EV400 R-Dynamic S) — 460 км;

I-Pace (EV400 R-Dynamic S) — 460 км; Jeep Avenger (Altitude) — 399 км;

Avenger (Altitude) — 399 км; Kia EV6 (RWD GT Line) — 528 км;

EV6 (RWD GT Line) — 528 км; Lexus RZ (450e Direct4 RZ Premium) — 436 км;

RZ (450e Direct4 RZ Premium) — 436 км; Mazda MX-30 (Prime Line) — 200 км;

MX-30 (Prime Line) — 200 км; Mercedes-Benz EQS (450+ AMG Line) — 727 км;

EQS (450+ AMG Line) — 727 км; MG 4 (Long Range SE) — 452 км;

4 (Long Range SE) — 452 км; Mini Electric (Level 2) — 233 км;

Electric (Level 2) — 233 км; Nissan Ariya (87kWh Advance) — 529 км;

Ariya (87kWh Advance) — 529 км; Peugeot e-208 (Active Premium +) — 360 км;

e-208 (Active Premium +) — 360 км; Polestar 2 (Long Range Single Motor) — 653 км;

2 (Long Range Single Motor) — 653 км; Porsche Taycan (4S Performance Battery Plus) — 512 км;

Taycan (4S Performance Battery Plus) — 512 км; Renault Megane E-Tech (EV60 Equilibre) — 451 км;

Megane E-Tech (EV60 Equilibre) — 451 км; Skoda Enyaq Coupé (iV 80 Loft) — 555 км;

Enyaq Coupé (iV 80 Loft) — 555 км; Smart #1 (Premium) — 439 км;

#1 (Premium) — 439 км; Subaru Solterra (Limited) — 465 км;

Solterra (Limited) — 465 км; Tesla Model 3 (Long Range AWD) — 602 км;

Model 3 (Long Range AWD) — 602 км; Toyota bZ4X (FWD Motion) — 512 км;

bZ4X (FWD Motion) — 512 км; Opel/Vauxhall Corsa Electric (GS) — 357 км;

Corsa Electric (GS) — 357 км; Volkswagen ID.3 (77kWh Pro S) — 558 км;

ID.3 (77kWh Pro S) — 558 км; Volvo C40 Recharge (Recharge Twin Plus) — 550 км.

Mercedes-Benz EQS має дуже великий запас ходу Фото: Mercedes-Benz

Серед усіх електромобілів на ринку Європи за запасом ходу лідирує Mercedes-Benz EQS. Це єдина модель, яка може проїхати понад 700 км на одному заряді (у версії 450+ AMG Line).

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найкращі сучасні кабріолети з пробігом.