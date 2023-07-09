Не проліз: позашляховик Nissan застряг у стовбурі 2500-річного дерева (відео)

Позашляховик Nissan Armada виявився занадто широким для тунелю, прорубаного в стовбурі дерева. Автомобіль застряг, а його дзеркало заднього виду зламалося.

Курйозна ДТП сталася нещодавно в США. Nissan Armada застряг у стовбурі величезного дерева. Відео інциденту набирає популярності в соцмережах.

Інцидент стався поблизу національного парку Гумбольдта в Каліфорнії. Дорога в лісі пролягає просто через стовбур величезного дерева секвої — у ньому прорубали тунель для машин і пішоходів.

Водій Nissan Armada (під цією назвою в Америці продається модель Patrol) спробував проїхати тунелем, однак він виявився надто вузьким для позашляховика завширшки 2030 мм. Автомобіль застряг просто в стовбурі дерева.

З великими труднощами позашляховику вдалося протиснутися і виїхати, однак при цьому було подряпано кузов і зламано одне з дзеркал заднього виду. Тепер Nissan Armada необхідно ремонтувати. За попередньою інформацією, автомобіль є прокатним і має страховку КАСКО.

Дерево, в якому застряг позашляховик, вважається одним із найстаріших у світі. Вік секвої становить близько 2500 років і в неї є власне ім'я — The Shrine ("Святилище"). Під час ДТП стовбур не сильно постраждав і йому нічого не загрожує.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan представив екстремальний позашляховик для найсуворіших умов.

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