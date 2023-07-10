Прообраз "Запорожця" перетворили на оригінальний спортивний електромобіль (фото)

NSU Prinz — компактна бюджетна німецька модель 60-х і 70-х. Саме з оглядкою на неї створили "Запорожці" ЗАЗ-966 і ЗАЗ-968.

Старий NSU Prinz 1971 року отримав друге життя. Бюджетний автомобіль перетворили на оригінальний електрокар. Про це повідомляє офіційний сайт Audi.

NSU Prinz отримав компоненти від сучасних Audi Фото: Audi

Саме в Audi втілили в життя проєкт — над ним працювали дизайнери-початківці, які проходили стажування в німецькій компанії. Це не дивно, адже компанія NSU в 70-х влилася в Audi. Проєкт назвали Audi EP4 (Electric Prinz 4) і він став подарунком до 150-річчя заводу в Неккарзульмі, де раніше випускали NSU, а зараз — Audi.

Ззаду з'явилися два антикрила Фото: Audi

NSU Prinz — дешева задньомоторна модель, що послужила прообразом для ЗАЗ-966 і ЗАЗ-968. Її схожість із "Запорожцем" видно неозброєним оком.

600-кубовий 30-сильний двигун NSU Prinz замінили 240-сильним електромотором від Audi e-tron. Крім того, замінено гальма і підвіску — їх взяли у Audi A1.

Проєкт втілили в життя молоді дизайнери Audi Фото: Audi

Крім того, дизайн NSU Prinz змінили та осучаснили. Він отримав діодні фари, обвіс і одразу два задні антикрила. Крім того, розширено колісні арки і встановлено широкі шини з наклейками на боковинах.

У салоні з'явилися сучасні дисплеї. Крім того, встановлено спортивні крісла Recaro і трубчастий каркас безпеки.

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