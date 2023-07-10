Китайці показали стильний гібридний кросовер із запасом ходу 1350 км (фото)

Aeolus Haohan може проїхати до 1350 км з повним баком і зарядженою акумуляторною батареєю. Новина орієнтована на молодих водіїв, яким потрібен стильний кросовер із сучасними технологіями.

Dongfeng представив новий компактний кросовер Aeolus Haohan. Новинка буде доступна з бензиновим двигуном, а також з двома гібридними силовими установками. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Aeolus Haohan заснований на платформі DSMA 2.0. Вона розроблена для бензинових автомобілів і гібридів.

Кросовер отримав стильний дизайн з роздільною передньою оптикою. Фари з'єднані світлодіодною смугою, а під нею знаходиться решітка радіатора (у негібридній версії).

Спереду розміщена роздільна оптика Фото: qctt

Ззаду встановлено незвичайні ліхтарі, які об'єднані в один блок. На задніх дверях розмістили спойлер.

Кросовер отримав незвичайну задню оптику Фото: DongCheDi

Габарити Aeolus Haohan:

довжина — 4653 мм;

ширина — 1886 мм;

висота — 1730 мм;

колісна база — 2738 мм.

Новинку можна замовити з кількома варіантами колісних дисків. Вони доступні в розмірах 18-, 19- і 20-дюймів.

Базова модифікація оснащена 1,5-літровим турбованим двигуном потужністю 204 к.с. Гібридні модифікації доповнені електромотором, а їхня потужність становить 292 або 360 к.с. Вони працюють у парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач DHT.

Запас ходу становить 1200 км у версії HEV. Топова Plug-in версія здатна проїхати 1350 км.

Вартість кросовера і докладні характеристики моделі стануть відомі пізніше. Уже зараз Aeolus Haohan доступний для замовлення в Китаї.

Раніше Фокус писав, що General Motors показали сімейний електромобіль Baojun Yunduo із запасом ходу понад 400 км.