На всі випадки життя: Toyota презентувала сімейство оригінальних пікапів (фото)

Пікап Toyota Hilux отримав версії для важкого бездоріжжя, а також занижені спортивні модифікації. Їх можна відтворити своїми руками з використанням оригінальних аксесуарів.

Палітру Toyota Hilux 2023 розширили одразу кілька нових оригінальних версій. Автомобілі презентували на автошоу в Бангкоку. Про це повідомляє сайт Kuruma News.

Пікапи Toyota формально є концепт-карами, але їх можна відтворити своїми руками. Річ у тім, що встановлені на них аксесуари перебувають у вільному продажу.

Toyota Hilux High Performance & Style

Toyota Hilux High Performance & Style

Пікап Toyota Hilux підготували до бездоріжжя. Йому збільшили кліренс і встановили позашляхові шини Yokohama розміром 305/55 R20. Крім того, з'явилися захист днища, розширювачі арок і повітрозабірник у капоті, а решітку радіатора змінили.

Бампери посилили, а на задньому борту кузова встановлено пластикову накладку. Під капотом ховається 2,8-літровий 204-сильний турбодизель. Вартість такого тюнінг-набору становить 12 942 долари.

Toyota Hilux 54th

Toyota Hilux 54th

Цей пікап Toyota також створений для бездоріжжя, але має виразніший вигляд. У нього масивні бампери, серйозно розширені крила і опуклий капот.

У Toyota Hilux 54th не тільки збільшено кліренс і встановлено 20-дюймові позашляхові шини, а й передбачено посилену підвіску з амортизаторами від Profender and Monotube. Водночас пікап оснащений базовим 2,4-літровим турбодизелем на 150 к. с. Такий тюнінг Toyota Hilux обійдеться в 9 958 доларів.

Занижені Toyota Hilux

Найоригінальнішими є спортивні занижені пікапи Toyota. Зменшений кліренс і маленькі колеса роблять Hilux дуже оригінальними.

Toyota Hilux Dragster Toyota Hilux Twin Turbo

Toyota Hilux Dragster відрізняється яскравим забарвленням, а також карбоновими капотом і сплітером. А от у версіях Twin Turbo і Z-Runner змінено тільки передній бампер і колісні диски.

Раніше Фокус повідомляв, що пікап Toyota Hilux вперше отримає гібридний варіант.

Також ми писали, що екстремальний пікап показали і в General Motors.