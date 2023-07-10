Українці стали частіше купувати електромобілі: найпопулярніші моделі на ринку (фото)

Продажі нових і вживаних електромобілів стрімко зростають. Найчастіше українці купують моделі з пробігом, але частка нових авто поступово збільшується.

В Україні за першу половину 2023 року купили 12,6 тисячі електромобілів. Це втричі більше за показники 2022 року за аналогічний проміжок часу. Подробиці повідомили в асоціації "Укравтопром".

Українці придбали 2,8 тисячі нових електромобілів за пів року. Ще 9,8 тисячі електрокарів було куплено уживаними.

Частка нових авто в сегменті електромобілів збільшилася на 4%. Експерти вважають, що найближчим часом зростання продовжиться.

На ринку нових електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Топ 5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні:

Volkswagen ID.4 — 899 авто; Dongfeng/Honda M-NV — 497 авто; Volkswagen ID.6 — 168 авто; Honda е — 146 авто; BMW iX — 87 авто.

Серед уживаних електромобілів домінує Nissan Leaf Фото: Nissan

Топ 5 найпопулярніших вживаних електромобілів в Україні:

Nissan Leaf — 1921 авто; Volkswagen е-Golf — 940 авто; Tesla Model 3 — 908 авто; Volkswagen ID.4 — 724 авто; Tesla Model Y — 637 авто.

Раніше Фокус розповів, що за червень українці ввезли з-за кордону 17,3 тисячі автомобілів з пробігом, що є рекордним показником.

Також ми писали, що в Україні за червень 2023 року купили 890 нових і вживаних автобусів.