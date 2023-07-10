Представлено найдешевший електромотоцикл BMW: подробиці та характеристики (відео)

Новий BMW CE 02 — легкий міський електробайк для молоді. У топовій версії він розганяється до 95 км/год і може проїхати 90 км без підзарядки.

BMW показали новий електромотоцикл CE 02. Він коштує від 7599 доларів і є найдоступнішим електробайком німецької марки. Про це повідомляє її офіційний сайт.

Електромотоцикл призначений для молоді Фото: BMW

Новий BMW CE 02 — легкий міський мотоцикл для молоді, який називають молодшим братом моделі CE 04. У нього мінімалістський дизайн з маленькими штампованими колесами і мініатюрними крилами. Маса, залежно від версії, становить лише 119-132 кг.

Модель доступна у версіях на 5 і 15 к. с. Фото: BMW

Комплектація BMW CE 02 включає ABS, світлодіодні фари, функцію дистанційного старту і роз'єми USB-C. Крім того, у байка регулюються важелі гальма, а ще за доплату пропонуються спеціальні смарт-окуляри з функцією доповненої реальності.

Електромотоцикл BMW CE 02 запропонований у двох версіях — з моторами пікової потужністю 5 і 15 к. с. Максимальна швидкість становить 45 і 95 км/год, відповідно. Дві батареї сумарною ємністю 3,92 кВт∙год забезпечують запас ходу в 90 км.

Зарядити електробайк BMW CE 02 в домашніх умовах можна за 3,5-5 годин. У швидкому режимі зарядка на 80% займає менше 2,5 годин.

Раніше Фокус повідомляв, що недорогий електромотоцикл представив і Harley-Davidson.

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