Італійці представили водневий кросовер з незвичайним дизайном (фото)
NamX HUV стане першим водневим кросовером преміумкласу. Новинка має футуристичний дизайн і зможе проїхати до 800 км на одному заряді.
Італійське кузовне ательє Pininfarina і французький стартап NamX розробляють водневий кросовер NamX HUV. Новинка стане першою у світі преміальною моделлю у своєму класі. Про це повідомили на сайті Motor1.
NamX HUV отримає футуристичний дизайн з незвичайною світлотехнікою. Денні ходові вогні огинають майже всю передню частину авто.
Ззаду встановлено роздільну задню оптику. Між нею розташовані відсіки для зберігання баків з воднем.
Новинка вміщує шість капсул з воднем, що забезпечить запас ходу до 800 км без підзарядки. Заправити їх можна на заправних станціях.
Кросовер уже отримав нагороду Green Good Design Sustainability Award 2023 у категорії "Зелений транспорт" від Chicago Athenaeum. Журі зазначили, що ця модель зробить величезний внесок у розвиток транспорту.
Прем'єра NamX HUV відбудеться на Фестивалі швидкості в Гудвуді, який стартує 13 липня. На заході будуть представлені й інші нові автомобілі.
Раніше Фокус розповів, що на перегонах Super Taikyu Fuji 24 Hours в Японії Toyota показала незвичайний концепт водневого седана Mirai Sport.