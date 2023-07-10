Італійці представили водневий кросовер з незвичайним дизайном (фото)

NamX HUV стане першим водневим кросовером преміумкласу. Новинка має футуристичний дизайн і зможе проїхати до 800 км на одному заряді.

Італійське кузовне ательє Pininfarina і французький стартап NamX розробляють водневий кросовер NamX HUV. Новинка стане першою у світі преміальною моделлю у своєму класі. Про це повідомили на сайті Motor1.

NamX HUV отримає футуристичний дизайн з незвичайною світлотехнікою. Денні ходові вогні огинають майже всю передню частину авто.

Спереду розміщена незвичайна оптика Фото: NamX

Ззаду встановлено роздільну задню оптику. Між нею розташовані відсіки для зберігання баків з воднем.

Ззаду знаходиться відсік для капсул з воднем Фото: NamX

Новинка вміщує шість капсул з воднем, що забезпечить запас ходу до 800 км без підзарядки. Заправити їх можна на заправних станціях.

Кросовер уже отримав нагороду Green Good Design Sustainability Award 2023 у категорії "Зелений транспорт" від Chicago Athenaeum. Журі зазначили, що ця модель зробить величезний внесок у розвиток транспорту.

Прем'єра NamX HUV відбудеться на Фестивалі швидкості в Гудвуді, який стартує 13 липня. На заході будуть представлені й інші нові автомобілі.

Раніше Фокус розповів, що на перегонах Super Taikyu Fuji 24 Hours в Японії Toyota показала незвичайний концепт водневого седана Mirai Sport.