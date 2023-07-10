Названо найкращі компактні автомобілі вартістю до $13 000 (фото)
Експерти виділили 10 компактних автомобілів, на які варто звернути увагу. Вони розповіли про плюси та мінуси кожної з представлених моделей.
Британські експерти назвали найкращі компактні авто з пробігом за ціною до $13 000. До рейтингу увійшли 10 сучасних моделей віком до 5 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
На ринку вживаних автомобілів є безліч компактних моделей. Вони чудово підходять для міських поїздок.
Експерти випробували десятки компактних автомобілів з пробігом. Вони виділили 10 моделей, які мають безліч переваг перед конкурентами.
Топ 10 найкращих компактних автомобілів з пробігом до $13 000:
10. Opel/Vauxhall Corsa
Opel/Vauxhall Corsa є практичним автомобілем, який доступний на вторинному ринку за невелику ціну. Ця модель також відрізняється комфортною підвіскою для свого класу.
Плюси:
- практичний інтер'єр;
- комфортна підвіска;
- низька вартість.
Мінуси:
- недостатня керованість;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- неприємне керування.
9. Renault Clio
Renault Clio приваблює стильним дизайном. Ще однією особливістю моделі є низький рівень шкідливих викидів та економність.
Плюси:
- економні двигуни;
- високий рівень надійності;
- низький рівень шкідливих викидів.
Мінуси:
- небагате оснащення в найдешевших комплектаціях;
- коробка передач іноді працює нестабільно;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
8. Mini Cooper
Mini Cooper має особливий шарм, за який власники цінують цю модель. Також автомобіль має приємне керування та красивий інтер'єр.
Плюси:
- приємне керування;
- низька вартість обслуговування.
Мінуси:
- низький рівень практичності;
- в інтер'єрі присутні дешеві матеріали.
7. Honda Jazz
Honda Jazz, попри компактні габарити, пропонує дуже високий рівень практичності. Ця модель чудово підходить для сім'ї.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення;
- якісна збірка.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- малопотужні двигуни;
- неприємне керування.
6. Dacia Sandero
Dacia Sandero має великий попит у Європі, завдяки своїй низькій вартості. Ця модель пропонує економні двигуни та високий рівень практичності.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення.
Мінуси:
- низький рівень безпеки;
- мало комплектацій на вибір;
- погана шумоізоляція.
5. Suzuki Swift
Suzuki Swift приваблює приємним керуванням і стильним дизайном. Додайте до цього економні двигуни й ви отримаєте відмінний міський автомобіль.
Плюси:
- плавна робота двигунів;
- приємне керування;
- багате оснащення.
Мінуси:
- погана шумоізоляція;
- жорстка підвіска;
- в інтер'єрі присутні дешеві матеріали.
4. Volkswagen Polo
Volkswagen Polo вирізняється високим рівнем практичності. Також модель досить тиха під час поїздки.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- просторий інтер'єр;
- хороша шумоізоляція.
Мінуси:
- галасливі двигуни;
- не найякісніша збірка;
- низький рівень надійності.
3. Skoda Fabia
Skoda Fabia пропонує майже те ж саме, що і Volkswagen Polo, але за нижчу вартість. Експерти навіть визнали цю модель "Автомобілем року" у 2015 році.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- приємне управління;
- багате оснащення.
Мінуси:
- в інтер'єрі присутні дешеві матеріали;
- жорстка підвіска;
- немає деяких сучасних систем безпеки.
2. Ford Fiesta
Ford Fiesta має стильний дизайн та приємне керування. Також модель доступна з потужними двигунами Ecoboos.
Плюси:
- приємне управління;
- високий рівень безпеки;
- є потужні двигуни.
Мінуси:
- маленький багажник;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- в інтер'єрі присутні дешеві матеріали.
1. Seat Ibiza
Seat Ibiza став фаворитом британських експертів. Ця модель пропонує все найкраще, що є у сучасних компактних автомобілів.
Плюси:
- приємне управління;
- високий рівень практичності;
- є потужні двигуни.
Мінуси:
- в інтер'єрі присутні дешеві матеріали;
- погана шумоізоляція.
Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найкращі великі кросовери з пробігом за ціною до $25 000.