Названо найкращі компактні автомобілі вартістю до $13 000 (фото)

Експерти виділили 10 компактних автомобілів, на які варто звернути увагу. Вони розповіли про плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

Британські експерти назвали найкращі компактні авто з пробігом за ціною до $13 000. До рейтингу увійшли 10 сучасних моделей віком до 5 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На ринку вживаних автомобілів є безліч компактних моделей. Вони чудово підходять для міських поїздок.

Експерти випробували десятки компактних автомобілів з пробігом. Вони виділили 10 моделей, які мають безліч переваг перед конкурентами.

Топ 10 найкращих компактних автомобілів з пробігом до $13 000:

10. Opel/Vauxhall Corsa

Opel Corsa має безліч переваг за невисоку вартість Фото: Opel

Opel/Vauxhall Corsa є практичним автомобілем, який доступний на вторинному ринку за невелику ціну. Ця модель також відрізняється комфортною підвіскою для свого класу.

Плюси:

практичний інтер'єр;

комфортна підвіска;

низька вартість.

Мінуси:

недостатня керованість;

незручна інформаційно-розважальна система;

неприємне керування.

9. Renault Clio

Renault Clio є дуже економним автомобілем Фото: Renault

Renault Clio приваблює стильним дизайном. Ще однією особливістю моделі є низький рівень шкідливих викидів та економність.

Плюси:

економні двигуни;

високий рівень надійності;

низький рівень шкідливих викидів.

Мінуси:

небагате оснащення в найдешевших комплектаціях;

коробка передач іноді працює нестабільно;

мало місця на задньому ряду сидінь.

8. Mini Cooper

Mini Cooper вирізняється унікальним дизайном Фото: MINI

Mini Cooper має особливий шарм, за який власники цінують цю модель. Також автомобіль має приємне керування та красивий інтер'єр.

Плюси:

приємне керування;

низька вартість обслуговування.

Мінуси:

низький рівень практичності;

в інтер'єрі присутні дешеві матеріали.

7. Honda Jazz

Honda Jazz практичніша за своїх конкурентів Фото: Honda

Honda Jazz, попри компактні габарити, пропонує дуже високий рівень практичності. Ця модель чудово підходить для сім'ї.

Плюси:

просторий інтер'єр;

багате оснащення;

якісна збірка.

Мінуси:

жорстка підвіска;

малопотужні двигуни;

неприємне керування.

6. Dacia Sandero

Dacia Sandero має доступний цінник Фото: Dacia

Dacia Sandero має великий попит у Європі, завдяки своїй низькій вартості. Ця модель пропонує економні двигуни та високий рівень практичності.

Плюси:

комфортна підвіска;

просторий інтер'єр;

багате оснащення.

Мінуси:

низький рівень безпеки;

мало комплектацій на вибір;

погана шумоізоляція.

5. Suzuki Swift

Suzuki Swift має приємне керування Фото: Suzuki

Suzuki Swift приваблює приємним керуванням і стильним дизайном. Додайте до цього економні двигуни й ви отримаєте відмінний міський автомобіль.

Плюси:

плавна робота двигунів;

приємне керування;

багате оснащення.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

жорстка підвіска;

в інтер'єрі присутні дешеві матеріали.

4. Volkswagen Polo

Висока вартість Volkswagen Polo не дала моделі піднятися вище в рейтингу Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo вирізняється високим рівнем практичності. Також модель досить тиха під час поїздки.

Плюси:

комфортна підвіска;

просторий інтер'єр;

хороша шумоізоляція.

Мінуси:

галасливі двигуни;

не найякісніша збірка;

низький рівень надійності.

3. Skoda Fabia

Skoda Fabia дешевша за Volkswagen Polo Фото: Skoda

Skoda Fabia пропонує майже те ж саме, що і Volkswagen Polo, але за нижчу вартість. Експерти навіть визнали цю модель "Автомобілем року" у 2015 році.

Плюси:

просторий інтер'єр;

приємне управління;

багате оснащення.

Мінуси:

в інтер'єрі присутні дешеві матеріали;

жорстка підвіска;

немає деяких сучасних систем безпеки.

2. Ford Fiesta

Ford Fiesta приємний в управлінні Фото: Ford

Ford Fiesta має стильний дизайн та приємне керування. Також модель доступна з потужними двигунами Ecoboos.

Плюси:

приємне управління;

високий рівень безпеки;

є потужні двигуни.

Мінуси:

маленький багажник;

мало місця на задньому ряду сидінь;

в інтер'єрі присутні дешеві матеріали.

1. Seat Ibiza

Seat Ibiza має безліч переваг перед конкурентами Фото: SEAT

Seat Ibiza став фаворитом британських експертів. Ця модель пропонує все найкраще, що є у сучасних компактних автомобілів.

Плюси:

приємне управління;

високий рівень практичності;

є потужні двигуни.

Мінуси:

в інтер'єрі присутні дешеві матеріали;

погана шумоізоляція.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найкращі великі кросовери з пробігом за ціною до $25 000.