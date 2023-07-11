Ретрофутуризм: BMW показали свій найнезвичайніший мотоцикл (фото)

Новий BMW R18 The Crown побудували до 100-річчя мотоциклетного підрозділу марки. Байк виконаний у стилістиці дизельпанк і вирізняється низьким обтічним силуетом.

Мотоцикл BMW R18 став основою для оригінального концепту. Його перетворили на дуже незвичайний байк у ретро-стилі. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

Тюнінг BMW R18 виконав відомий німецький кастомайзер Дірк Охлеркінг. Його компанія Kingston Custom кардинально змінила мотоцикл — він став схожий на гоночні байки 30-50-х років, на яких встановлювали рекорди швидкості. Проект назвали The Crown.

Байк побудований до 100-річчя мотоциклетного підрозділу BMW Фото: BMW

Новий BMW R18 The Crown виконаний у стилістиці дизельпанк і абсолютно не схожий на модель-донора. Він дуже низький, а його обтічники нагадують фюзеляж літака. Мотоцикліст фактично лежить на шкіряному сідлі.

Для BMW R18 The Crown довелося створити повністю нові передню підвіску і вихлопну систему. Крім того, був зварений більш компактний 8-літровий бензобак.

Мотоцикл BMW оснащений стандартним 1,8-літровим двигуном потужністю 92 к. с. Характеристики байка не розкривають, але відомо, що він швидший за стандартний R18, який здатний розвинути 180 км/год.

Мотоцикл оснащений 92-сильним мотором Фото: BMW

Новий BMW R18 The Crown присвятили 100-річчю мотоциклетного підрозділу компанії. Це вже не перший двоколісний концепт, створений до ювілею — раніше показали ретро-мотоцикл і яскравий кастом-байк в американському стилі.

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