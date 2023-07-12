Легендарний суперкар Mercedes 50-х за $1,5 мільйона згорів на рівному місці (фото)

Mercedes-Benz 300SL Gullwing — знаменитий суперкар 50-х років. Рідкісне авто оснащене 215-сильною шісткою з безпосереднім уприскуванням палива.

У США згорів раритетний Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1955 року. Знаменитий суперкар щойно пройшов реставрацію. Фото пожежі та її наслідків опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

Суперкар загорівся під час руху по трасі

ДТП сталася фактично на рівному місці — Mercedes 300SL Gullwing загорівся під час руху автомагістраллю. На щастя, водій і пасажир змогли швидко покинути авто.

Пожежники оперативно прибули на місце інциденту і швидко загасили суперкар Mercedes 300SL. В авто обгоріли моторний відсік і ліва частина кузова.

Автомобіль серйозно пошкоджено

Причини пожежі поки що не називають. Найімовірніше, загоряння сталося в двигуні авто, хоча під час реставрації його мали привести до ладу.

Нагадаємо, що Mercedes 300SL Gullwing — найзнаменитіша модель німецької марки. З 1954 по 1957 роки випущено 1400 таких купе з дверцятами, що піднімаються вгору. Зараз їхня вартість стартує з 1,5 мільйона доларів, а особливо рідкісні версії коштують понад 6 мільйонів доларів.

Mercedes 300 SL нещодавно пройшов реставрацію

Суперкар Mercedes 300SL Gullwing — перше у світі авто з безпосереднім уприскуванням палива. Завдяки цій технології 3,0-літрова рядна шістка розвиває 215 к. с. і розганяє купе до 235 км/год. Це був найшвидший автомобіль свого часу.

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