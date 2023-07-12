Наступника суперкара Lamborghini Huracan вперше помітили на дорогах (фото)

Наступник суперкара Lamborghini Huracan буде оснащений гібридною силовою установкою потужністю понад 700 сил. Зовнішність новинки буде виконана в стилі флагманської моделі Revuelto.

Lamborghini готують наступника для свого суперкара Huracan. Новинка сильно відрізнятиметься від поточної моделі зовні та внутрішньо. Про це повідомили на сайті Motor1.

Тестовий прототип прикритий камуфляжем. Проте деякі елементи дизайну новинки можна розгледіти.

Наступник Huracan буде виконаний у стилі Lamborghini Revuelto. Спереду з'являться схожі вузькі фари з шестикутними денними ходовими вогнями. Цікаво те, що Lamborghini спробували замаскувати передню оптику за допомогою наклейок із зображенням фар від моделі Gallardo.

Спереду розмістили наклейки із зображенням фар від Gallardo Фото: Motor1.com

Ззаду розташовані вузькі світлодіодні ліхтарі. Між ними розмістять вихлопні патрубки. Також ззаду з'явиться великий карбоновий дифузор.

Ззаду з'являться вузькі ліхтарі Фото: Motor1.com

На тестовому прототипі є наклейка з написом "висока напруга". Це підтверджує чутки про те, що наступник Lamborghini Huracan стане гібридом.

Наступник Lamborghini Huracan стане гібридом Фото: Motor1.com

Найімовірніше, 5,2-літровий атмосферний двигун V10 замінять на 4,0-літровий турбований двигун V8. Його доповнять електромотором, а сумарна потужність становитиме понад 700 к.с.

Силова установка працюватиме в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Вона дає змогу перемикати передачі з блискавичною швидкістю.

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Наступника Lamborghini Huracan планують представити у 2024 році. Поки що технічні характеристики та вартість залишаються невідомими.

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