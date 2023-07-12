Ексклюзивний суперкар Ferrari за 2 мільйони євро випробували на бездоріжжі (відео)

Суперкар Ferrari Daytona SP3 випущено накладом у 599 екземплярів. Він оснащений 840-сильним V12 і здатний розвинути швидкість понад 340 км/год.

Власник лімітованого Ferrari Daytona SP3 знайшов йому нестандартне застосування. Дорогий суперкар за 2 мільйони євро виїхав на бездоріжжя. Відео заїзду опублікував на своєму Youtube-каналі блогер TFJJ.

Суперкар Ferrari продемонстрував дрифт на бездоріжжі Фото: скриншот / YouTube

Позашляховий тест-драйв Ferrari Daytona SP3 провели на автофестивалі Heveningham Concours. Італійський автофестиваль і так був зіркою шоу, але його власник вирішив привернути ще більше уваги.

Суперкар коштує 2 мільйони євро Фото: скриншот / YouTube

Суперкар виїхав на газон і продемонстрував яскравий дрифт. Власник не шкодував ексклюзивний суперкар Ferrari.

Нагадаємо, що всього випущено тільки 599 Ferrari Daytona SP3. Суперкар є трибютом знаменитої гоночної моделі Ferrari 330 P4 1968 року і повторює її дизайн.

Середньомоторна модель стане останнім суто бензиновим Ferrari з V12 — усі наступні суперкари стануть гібридами. Двигун Daytona SP3 розвиває 840 к. с. за високих 9250 об/хв і з ним авто розганяється до 100 км/год за 2,85 с і здатне розвинути швидкість понад 340 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Бельгії сфотографували швидкісний суперкар Ferrari на українських номерах.

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