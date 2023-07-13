Toyota готує найпотужнішу та найшвидшу модель у своїй історії: подробиці та зображення

Нова Toyota Supra GRMN отримає 3,0-літрову турбошістку від BMW M3 і M4. Спорткар полегшать, а також доопрацюють його ходову і аеродинаміку.

Toyota Supra отримає екстремальну заряджену версію GRMN. Потужний спорткар може з'явитися в 2024 і 2025 році і буде випущений лімітованою серією. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Над Toyota Supra GRMN працюють у спортивному підрозділі Gazoo Racing за участю фахівців BMW Motorsport. Це не дивно, враховуючи той факт, що нова Supra побудована на базі BMW Z4.

3,0-літрову турбошістку запозичать у BMW M3 і M4 Фото: BMW

Спорткар Toyota отримає 3,0-літрову турбошістку від BMW M3 і M4. Нагадаємо, що в різних версіях моделей вона розвиває від 480 до 550 к. с. Тобто, Supra GRMN стане найпотужнішою і найшвидшою серійною Toyota в історії.

Крім того, нова Toyota Supra GRMN отримає більш жорстку спортивну підвіску, переналаштоване рульове управління і збільшені гальма. Крім того, купе полегшать за рахунок карбонових деталей.

Відрізнити купе від стандартної Toyota Supra 2023 можна буде за аеродинамічним обвісом, капотом із повітрозабірниками, розширеними крилами і великим заднім антикрилом. У салоні встановлять спортивні ковшоподібні сидіння.

Раніше Фокус розповідав, що Toyota готує нове покоління моделі GR86, причому воно буде гібридним.

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