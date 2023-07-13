Старий 33-річний седан Mercedes-Benz пішов з молотка за ціною нового Maybach (фото)

Загалом було випущено тільки 502 екземпляри Mercedes-Benz 190E Evolution II. Седан оснащений 235-сильним двигуном і розганяється від 0 до 100 км/год лише за 7,1 секунди.

На аукціоні Bring a Trailer продали культовий заряджений Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II 1990 року. За седан віддали цілих 315 тисяч доларів — як за новий Mercedes-Benz Maybach S680. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Загалом Mercedes-Benz побудували лише 502 седани 190E 2.5-16 Evolution II. Цей екземпляр був імпортований у США в травні 2023 року.

Автомобіль пофарбований у колір Blue Black Metallic. На нього встановлено 17-дюймові легкосплавні колісні диски Evo II, які взуті в шини Michelin Pilot Sport розмірністю 245/40.

Автомобіль пофарбований у колір Blue Black Metallic Фото: Bring a Trailer

Evolution II є топовою версією моделі 190E 2.5-16. Вона відрізняється доопрацьованою підвіскою та модернізованим двигуном.

Автомобіль вирізняється характерним заднім спойлером Фото: Bring a Trailer

В інтер'єрі встановлені спортивні сидіння, які оббиті чорною шкірою. На центральній консолі є оздоблення з дерева.

Салон виконаний з чорної шкіри Фото: Bring a Trailer

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II оснащений 2,5-літровим турбованим двигуном потужністю 235 к.с. і 245 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,1 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Автомобіль відмінно зберігся та не потребує ремонту. Його пробіг становить 39 тисяч кілометрів.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціоні Bring a Trailer продали клон Ferrari 250 GT California Spider 1961 року.

Також ми писали, що заряджений Mercedes 190 є і в Києві.