Розбитий 20-річний Nissan продали за ціною нового Porsche Cayenne (фото)

Культовий Nissan Skyline GT-R серйозно подорожчав в останні роки. Вартість спорткара в хорошому стані обчислюється сотнями тисяч доларів.

В Австралії на аукціоні Manheim продали Nissan Skyline GT-R 2002 року після ДТП. За спорткар віддали 138 500 австралійських доларів ($94 500) — як за новий Porsche Cayenne. Про це повідомляє сайт The Drive.

У Nissan Skyline GT-R34 серйозно пошкоджена передня частина — відсутні бампер, фари, решітка радіатора і праве крило, а в двигуна тріснув блок циліндрів. Ремонт спорткара буде недешевим, але незважаючи на це, за авто розгорілася справжня боротьба і його ціна підскочила.

Спорткар оцінили в 94 500 доларів Фото: drive.com.au

Річ у тім, що Nissan Skyline GT-R зараз дуже цінуються колекціонерами і за останні роки серйозно подорожчали. Особливо високий попит на рідкісні версії — їхня вартість може перевищувати мільйон доларів.

Конкретно цей Nissan Skyline GT-R34 належить до версії Series II — таких купе випустили 1268. Купе випущено для японського ринку і в 2005 році привезено в Австралію.

Nissan Skyline GT-R прозвали Годзіллою за видатні характеристики і він став культовою моделлю серед шанувальників стрітрейсингу.

У авто серйозно пошкоджено передню частину Фото: drive.com.au

Повнопривідне купе оснащене 2,6-літровою рядною турбошісткою, яка за документами розвиває 280 к. с., а в реальності — близько 330 к. с. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,2 с, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що виявлено Nissan Skyline GT-R34 у стані нового авто.

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