До сотні за 3,4 секунди: представлено найшвидший електромобіль Hyundai (фото)

Кросовер Hyundai Ioniq 5 N оснащений двома моторами з піковою потужністю 650 к. с. Електромобілю доопрацювали ходову і гальма, а також додали спеціальний режим для дрифту.

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 отримав заряджену N-версію. Спортивний кросовер презентували на Фестивалі швидкості в Гудвуді (Велика Британія). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Кліренс електромобіля зменшено Фото: Hyundai

Новий Hyundai Ioniq 5 N оснащений двома електромоторами, що розвивають 600 к. с. і 740 Н∙м у звичайних умовах і 650 к. с. і 770 Н∙м — короткочасно в режимі N Grip Boost. Цікаво, що авто може імітувати звук 2,0-літрової бензинової турбочетвірки.

Розгін до 100 км/год займає 3,4 с Фото: Hyundai

Функція допомоги при старті N Launch control дає змогу стартувати з місця до 100 км/год за 3,4 с. Максимальна швидкість обмежена на 260 км/год, але це все одно найшвидший Hyundai в історії.

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 N отримав повний привід із функцією векторизації тяги та окремий режим для дрифту. Його кермо стало гострішим, підвіска — жорсткішою, а гальма збільшені до 400 мм спереду і 360 мм ззаду.

Салон оздоблений шкірою та алькантарою Фото: Hyundai

Новий Hyundai Ioniq 5 N оснащений батареєю зі збільшеною до 84 кВт∙год ємністю, проте його запас ходу не розкривають. Відомо лише, що 800-вольтна архітектура дає змогу заряджання в надшвидкому режимі на 80% за 18 хвилин.

Відрізнити N-версію від стандартного Hyundai Ioniq 5 можна за більш агресивною передньою частиною, обважуванням і 21-дюймовими дисками з шинами Pirelli P Zero розміром 275/35 R21. Колісні арки злегка розширені, кліренс зменшений, а жорсткість кузова підвищена.

Оснащення включає спортивні сидіння Фото: Hyundai

В оздобленні салону використані шкіра та алькантара, а у віртуальної панелі приладів і дисплея мультимедіа нова графіка. Електромобіль Hyundai Ioniq 5 N також отримав спортивні сидіння і кермо.

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