Презентовано новий Haval Dargo 2024: як зміниться кросовер (фото)

Новий Haval Dargo змінився зовні та став агресивнішим на вигляд. Двигун кросовера став потужнішим і тяговитішим.

Опубліковано офіційні фото Haval Dargo 2024. Кросовер пройшов планове оновлення і незабаром надійде у виробництво. Про це повідомляє сайт Autohome.

Потужність 2,0-літрової турбочетвірки підняли до 238 к. с. Фото: Haval

Новий Haval Dargo зберіг незграбний дизайн і став ще брутальнішим на вигляд. Модель 2024 року можна впізнати за зміненою решіткою радіатора, більш масивними бамперами та зміненими ліхтарями, з'єднаними діодною смугою.

Також запропоновано нові колісні диски і розширено палітру кольорів кузова. Салон Haval Dargo 2024 ще не показали, але він навряд чи кардинально зміниться.

Віддачу 2,0-літрового бензинового турбомотора збільшать до 238 к. с. і 385 Н∙м. Саме з цим двигуном кросовер Haval Dargo поставляється на експорт і запропонований в Україні, хоча в Китаї він також доступний з 1,5-літровою 184-сильною турбочетвіркою.

Ліхтарі з'єднані діодною смугою Фото: Haval

Усі Haval Dargo 2024 будуть оснащені 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Кросовер підготовлений до бездоріжжя: повний привід доповнено понижувальною передачею, а кліренс становить 200 мм.

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