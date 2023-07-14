Китайці представили стильний седан із запасом ходу понад 1000 км (фото)
Voyah Passion PHEV отримає багате оснащення та зможе проїхати до 101 км виключно на електротязі. Сумарна віддача силової установки становитиме 531 к.с.
У Китаї представили гібридну версію седана Voyah Passion. Версія PHEV отримала запас ходу понад 1000 км з повним баком і зарядженим акумулятором. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Voyah Passion отримав стильний дизайн з великою решіткою радіатора та вузькими фарами. Вони з'єднані світлодіодною смугою.
Задні ліхтарі об'єднані в один блок. На кришці багажника розміщено вертикальний стоп-сигнал.
Габарити Voyah Passion PHEV:
- довжина — 5088 мм;
- ширина — 1970 мм;
- висота — 1505 мм;
- колісна база — 3000 мм.
Споряджена маса Voyah Passion PHEV становить 2160 кг, а повна маса — 2537 кг. На вибір доступні 19- або 20-дюймові колісні диски.
Інтер'єр розрахований на п'ять посадкових місць. Для пасажирів на задньому ряду передбачені підставки для ніг, підігрів сидінь, а також вентиляція і масаж.
Voyah Passion PHEV оснащений гібридною силовою установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном і двома електромоторами сумарною потужністю 531 к.с. Седан може проїхати до 101 км на електротязі та 1000 км з повним баком і зарядженим акумулятором.
Voyah Passion PHEV дебютує в Китаї вже наприкінці 2023 року. Вартість новинки не розголошується.
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