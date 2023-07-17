Названо найпопулярніші електромобілі в Україні за регіонами (фото)
Найчастіше українці купують електромобілі з пробігом. Найбільшим попитом користуються бюджетні моделі з великим запасом ходу на одному заряді.
Українці стали активніше купувати повністю електричні автомобілі. Уподобання водіїв відрізняються залежно від регіонів, де вони проживають. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Загалом за першу половину 2023 року в Україні купили 12,6 тисячі електромобілів. Це втричі більше за показники 2022 року за аналогічний проміжок часу.
Топ 5 регіонів за реєстраціями електромобілів:
- місто Київ — 1686 авто (63% вживані).
- Львівська область — 1641 авто (87% вживані).
- Дніпропетровська область — 1102 авто (71% вживані).
- Київська область — 904 авто (64% вживані).
- Вінницька область — 781 авто (88% вживані).
У сегменті нових електромобілів лідирує кросовер Volkswagen ID.4. У Києві було куплено 180 таких авто, у Київській області — 118 авто, у Дніпропетровській області — 105 авто, у Львівській області — 72 авто, а у Вінницькій області — 32 авто.
Топ 3 найпопулярніші вживані електромобілі з-за кордону:
- Nissan Leaf — у Львівській області (280 авто), у Вінницькій області (213 авто), у Дніпропетровській області (181 авто).
- Volkswagen ID.4 — у місті Києві (154 авто).
- Tesla Model 3 — у Київській області (67 авто).
Раніше Фокус писав, що в Україні за першу половину 2023 року юридичні особи зареєстрували 9,6 тисячі легкових автомобілів.