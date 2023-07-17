Новітній кросовер Ferrari отримав масштабну версію за ціною "Дастера" (фото)

Збірка кожної зі 199 масштабних моделей Ferrari Purosangue займає понад 300 годин роботи. Базова версія доступна за 15 995 доларів, а топова модифікація Bespoke — за 20 795 доларів.

Британська компанія Amalgam Collection випустила масштабну копію кросовера Ferrari Purosangue. Вартість найдорожчої версії становить 20 795 доларів, що можна порівняти з ціною нового Renault Duster. Про це розповіли на сайті Motor1.

Масштабна модель виготовлена за підтримки інженерів Ferrari Фото: Amalgam Collection

Модель має масштаб 1:8 і повторює Ferrari Purosangue в найдрібніших деталях, за винятком силової установки. Для створення копії використовувалися оригінальні коди забарвлення та специфікації матеріалів від італійського бренду.

Копію важко відрізнити від справжнього кросовера Фото: Amalgam Collection

В Amalgam Collection заявили, що навіть зблизька масштабну модель можна легко сплутати з реальним кросовером. Збірка кожної зі 199 копій займає понад 300 годин роботи.

Версія Bespoke дає змогу обрати колір кузова та інтер'єру Фото: Amalgam Collection

Вартість базової моделі в червоному кольорі з чорним інтер'єром становить 15 995 доларів. За версію Bespoke доведеться заплатити 20 795 доларів, але за ці гроші клієнти можуть обрати колір кузова, коліс та інтер'єру.

Справжній Ferrari Purosangue оснащений 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 725 к.с. і 716 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 312 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціоні продали клон Ferrari 250 GT California Spider 1961 року за 267 000 доларів.