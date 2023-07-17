Для наших доріг: в Україні з'явився екстремальний спортивний пікап Toyota (фото)

Новий Toyota Hilux GR Sport підготовлений до серйозного бездоріжжя. Пікап доступний виключно з потужним 2,8-літровим турбодизелем.

У Києві сфотографували новий Toyota Hilux GR Sport. Спортивний пікап тільки нещодавно вийшов на український ринок. Знімки з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Пікап Toyota Hilux GR Sport є топовою і найдорожчою версією моделі. Його ціна в Україні стартує з 2 267 370 гривень.

Від стандартного Toyota Hilux 2023 варіант GR Sport можна відрізнити за особливою решіткою радіатора, пластиковими розширювачами арок і скошеним знизу переднім бампером (це збільшило кут в'їзду до 30°). Крім того, кліренс збільшили до 247 мм і встановили позашляхові шини розміром 265/65 R17.

Салон Toyota Hilux GR Sport оздоблено шкірою і нубуком з контрастним червоним прострочуванням, а на педалях з'явилися металеві накладки. Також встановлено спортивні сидіння, а комплектацію поповнили камери кругового огляду.

Пікап Toyota Hilux GR Sport пропонують виключно з топовим 2,8-літровим турбодизелем на 204 к.с. і 500 Нм і 6-ступінчастим автоматом. Розгін до 100 км/год займає 10,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 175 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у Toyota Hilux 2023 з'явилося ще кілька оригінальних версій.

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