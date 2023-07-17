На продаж виставили ексклюзивний Bentley знаменитого співака (фото, відео)
Bentley S1 Continental Drophead Coupe належав вокалісту гурту Jamiroquai Джею Кею. Свого часу в цьому авто знімалася Гайді Клум.
У Великій Британії виставили на продаж кабріолет Bentley S1 Continental Drophead Coupe 1958 року. Загалом випущено лише 92 таких автомобілі, про це повідомляє сайт RM Sotheby's.
Bentley S1 Continental з відкидним тканинним дахом випускали під замовлення в кузовному ательє Park Ward. Саме цей автомобіль має цікаву історію.
Кабріолет Bentley у 90-х пройшов реставрацію і 2001 року його придбав вокаліст гурту Jamiroquai Джей Кей. Він відомий автоколекціонер і в різний час володів такими раритетами, як Porsche Carerra GT, Lamborhini Miura і Diablo, Ferrari F40 і Enzo.
Джей Кей не тільки їздив на Bentley S1 Continental, а й засвітив авто в кліпі на пісню Love Foolosophy. Разом зі співаком у відео знялася Гайді Клум.
Пробіг Bentley S1 Continental становить трохи менше 64 тис. км. Його салон оздоблено дорогою шкірою і деревом.
Під капотом встановлено 4,9-літрову рядну шістку на 155 к.с., що працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП. Кабріолет здатний розігнатися до 100 км/год за 12,9 с і розвинути 192 км/год. У авто дуже тихий мотор і м'яка підвіска.
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