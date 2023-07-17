ДТП на мільйони: дорогі ексклюзивні суперкари розбили на очах у тисяч глядачів (відео)

На автошоу в Гудвуді розбили одразу кілька раритетних суперкарів. Вартість автомобілів обчислюється мільйонами доларів.

Фестиваль швидкості в британському Гудвуді відзначився не тільки прем'єрами нових авто і цікавими старовинними машинами, а й ефектними аваріями рідкісних суперкарів. Їхні відео опублікували на Youtube.

ДТП сталися на гоночному треку Гудвуда під час заїздів на час. Спортивні авто змагаються, хто швидше проїде коло автодромом.

Спочатку в аварію потрапив Porsche 911 GT1 — переможець перегонів "24 години Ле-Мана" 1998 року. Його вартість становить близько 10 мільйонів доларів, тож це поки що найдорожча ДТП року.

600-сильний спорткар занесло в повороті, він врізався в огорожу з тюків соломи і втратив заднє антикрило. Ремонт карбонового Porsche 911 GT1 буде недешевим.

Потім прийшла черга не менш дорогого McLaren F1 GTR 1996 року, на якому свого часу виступав Ральф Шумахер. Цей суперкар зайшов у поворот занадто широко і врізався в огорожу передньою частиною. Загалом випущено лише 28 таких авто, їхня вартість також обчислюється мільйонами доларів.

Вінтажний суперкар BMW M1 ProCar 1978 року також не вписався в поворот і ефектно влетів у тюки з соломою. Вартість такого авто становить близько мільйона доларів.

Аварії сталися на очах тисяч глядачів. Крім того, під час дрифту з траси злетів прототип Mercedes-AMG GT другого покоління, проте він не зазнав серйозних пошкоджень.

Раніше Фокус повідомляв, що в Гудвуді розбили і унікальний 585-сильний електромобіль Hyundai.

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