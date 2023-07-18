Електрокросовер BYD Atto 3 розчарував експертів своєю керованістю (відео)

BYD Atto 3 не зміг пройти лосиний тест на швидкості вище за 71 км/год. Експерти зазначили, що електрокросоверу не вистачало зчеплення з дорогою, а підвіска виявилася занадто м'якою.

Експерти перевірили китайський електрокросовер BYD Atto 3 у двох складних тестах на керованість. Автомобіль не зміг впоратися з лосиним тестом. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

BYD Atto 3 є дуже безпечним електрокросовером з багатим оснащенням. Модель доступна для купівлі не тільки в Китаї, а й у Європі.

Електрокросовер оснащений електромотором потужністю 204 к.с. і 310 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,3 секунди, а максимальна швидкість становить 160 км/год.

BYD Atto 3 взули в шини Continental EcoContact 6Q розмірністю 235/50 R18. Вони поставляються в заводській комплектації електрокросовера.

Спершу BYD Atto 3 випробували в тесті на слалом. Електрокросовер проїхав смугу перешкод за 25,6 секунди, що є непоганим результатом для свого класу. Модель виявилася швидшою за Land Rover Range Rover Sport і Toyota Aygo X.

Пізніше кросовер пройшов лосиний тест, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого авто — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

BYD Atto 3 зміг проїхати смугу перешкод тільки на швидкості 71 км/год. Усі інші спроби виявилися провальними, оскільки автомобіль виявився нестійким на високій швидкості.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти перевірили керованість електрокросовера Volkswagen ID.4 GTX у лосиному тесті.