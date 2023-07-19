Зухвалий злочин: у США у припаркованого суперкара Honda вкрали колеса (фото)

Комплект колісних дисків для Acura NSX Type S коштує від 8000 до 10 000 доларів. Також злочинці пошкодили дорогий суперкар, коли поставили його на цеглини.

У Сан-Франциско злочинці вкрали колеса від зарядженого суперкара Acura NSX Type S. Автомобіль був припаркований на стоянці в аеропорту. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Власник залишив свій суперкар на стоянці на ніч. Уже вранці він побачив свій автомобіль без коліс і на цеглинах.

Колісні диски для Acura NSX Type S коштують приблизно по 2 300 доларів. Повний комплект обійдеться від 8 000 до 10 000 доларів.

З'ясувалося, що вкрадені колеса не стали єдиною проблемою для власника Acura NSX Type S. Цеглини було поставлено недбало, через що було пошкоджено пороги авто. Також на задньому бампері з'явилися подряпини.

Суперкар був залишений на стоянці всього на одну ніч Фото: Reddit Злочинці поставили суперкар на цеглу Фото: Reddit У суперкара виявили кілька пошкоджень Фото: Reddit

Acura NSX Type S було випущено обмеженим тиражем лише у 350 екземплярів. Вартість кожного екземпляра становить понад 200 тисяч доларів.

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Суперкар оснащується гібридною силовою установкою з 3,5-літровим турбованим двигуном V6 і трьома електромоторами сумарною потужністю 600 к.с. і 667 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди, а максимальна швидкість становить 307 км/год.

Раніше Фокус писав, що в США знайшли Acura NSX 1995 року з рекордним пробігом.