Тест-драйв DS 4: преміум по-французьки

Новий DS 4 поєднує в собі риси хетчбека С-класу і кросовера. Фокус з'ясував, кому підійде авангардна модель і визначив, чи відповідає вона стандартам преміум-сегмента.

Дорога перфорована шкіра в оздобленні, комфортабельні сидіння з електроприводом і масажем, багате оснащення і дуже м'яка підвіска. Думаєте, йдеться про дорогу модель від одного з преміальних німецьких брендів? Аж ніяк, це новий DS 4.

Перше покоління DS 4 випускали ще під маркою Citroen. Модель другої генерації не тільки змінила бренд, а й вийшла на новий рівень. Тепер це одна з найрозкішніших моделей С-класу.

Фари доповнені оригінальними вигнутими ходовими вогнями Фото: Тарас Брязгунов

Стильно та виразно — дизайн DS 4

Новий DS 4 — вельми нетиповий на вигляд хетчбек із довгим капотом, рельєфними боковинами та аркоподібним дахом. Величезна решітка радіатора з чорним глянцевим оздобленням поєднується з розкосими матричними фарами, доповненими фіолетовими елементами.

Оригінальні вертикальні ходові вогні вже стали візитною карткою моделі DS. Ще ефектніше виглядають ліхтарі з 3D-дизайном, що нагадують грановані алмази. Вузьке заднє скло прикрите спойлером.

Версія Trocadero Cross впізнається за пластиковим обвісом і 19-дюймовими дисками Фото: Тарас Брязгунов

Численні хромовані деталі, новомодні висувні ручки дверцят та величезні 19-дюймові диски додають автомобілю шику та роблять його дорожчим на вигляд. При наближенні до DS 4 машина вітає господаря, підморгуючи фарами, а на землі біля авто проектується логотип DS.

Новий DS 4 в Україні запропонований у двох варіантах — більш спортивному Performance Line і позашляховому Trocadero Cross. На тест Фокуса потрапив саме крос-хетчбек, який впізнається за захисним пластиковим обвісом і рейлінгами на даху.

DS 4 другого покоління не тільки кардинально змінився зовні, а й помітно підріс. За мірками С-класу хетчбек доволі великий.

Ліхтарі з огранюванням нагадують алмази Фото: Тарас Брязгунов

Розміри DS 4 2023:

довжина — 4400 мм;

ширина — 1866 мм;

висота — 1470 мм;

колісна база — 2675 мм.

Французький авангард — салон DS 4

Салон DS 4 приємно дивує якістю оздоблення. Ніжна м'яка шкіра вкриває не лише крісла та дверні карти, а й передню панель. З нею поєднуються гофрований алюміній і чорний "рояльний" лак.

В оздобленні салону використана дорога шкіра Фото: Тарас Брязгунов

Моделі DS славляться авангардним оформленням салону і крос-хетчбек — не виняток. Джойстик КПП, перемикачі клімату, кнопки запуску двигуна та електросклопідіймачів мають химерний і нестандартний вигляд.

Віртуальний щиток приладів невеликий, але показання зчитуються добре. Він може змінювати конфігурацію і колір графіки, залежно від обраного режиму їзди. На особливу згадку заслуговує "просунута" проекція на лобове скло з доповненою реальністю — вона відображає навіть карту навігації.

Мультимедійна система з 10-дюймовим тачскріном також сучасна — працює дуже швидко і дозволяє швидко гортати меню, як у смартфоні. На додачу, є додатковий невеликий дисплей біля джойстика КПП, що полегшує навігацію в мультимедіа. Звісно, передбачені Android Auto і Apple CarPlay, причому бездротові.

Конфігурацію та колір графіки панелі приладів можна змінювати Фото: Тарас Брязгунов На дисплей можна вивести карту навігації Фото: Тарас Брязгунов

Через меню відбувається управління безліччю функцій, але все ж клавіші клімату залишилися і це плюс. Нижче під оригінальною кришкою розташована ніша з роз'ємом USB-C. Хоча б одного стандартного порту USB-A в DS 4 2023 чомусь немає.

Внутрішній простір DS 4

Сідаємо на місце водія DS 4. Кермо обшите приємною на дотик шкірою і забезпечене напливами в районі хвата рук. Посадка невисока — все-таки це не кросовер, а позашляховий хетчбек. Огляд назад дещо обмежений через маленьке скло.

Діапазону регулювань рульової колонки і водійського сидіння (з електроприводом) більш, ніж достатньо. Передні крісла дуже м'які та зручні, в них не відчувається втома. На додачу, вони отримали підігрів, вентиляцію і навіть масаж з кількома різними програмами.

Передні сидіння DS 4 дуже м'які та комфортабельні Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду рослим людям не вистачає місця над головою Фото: Тарас Брязгунов

Сидіння DS 4 розділені високим тунелем. Центральний підлокітник ховає середніх розмірів бокс — непогане доповнення до невеликого ящика для рукавичок. Крім того, тут передбачена зручна ніша для телефона.

Перемістимося назад. За мірками свого класу, хетчбек не найпросторіший і якщо ногам не те щоб тісно, то над головою запас невеликий — його "краде" похилий дах. Людям зростом понад 180 см буде затісно. У задніх пасажирів є порти USB-C і дефлектори вентиляції.

А ось багажник більший, ніж у багатьох хетчбеків С-сегмента: 430 л у звичайному стані і 1240 л — зі складеними задніми сидіннями. Під підлогою немає запаски — там встановлено сабвуфер. Вантажна висота багажника доволі велика, але зате його двері отримали електропривод.

Об'єм багажника DS 4 становить 430 л Зі складеними задніми сидіннями виходить 1240-літровий відсік Під підлогою багажника захований сабвуфер

Комплектація DS 4 2023

Звичайно ж, преміальна модель багато оснащена. Новий DS 4 Trocadero Cross отримав безключовий доступ, електропакет, роздільний клімат-контроль, круїз-контроль, обігрів керма, датчики дощу і світла, навігацію, камери з дуже чіткою і якісною картинкою.

Окремої згадки заслуговує акустика Focal з 14 динаміками — звук у неї дуже якісний і приємний. На додачу, передбачено набір систем безпеки — автоматичне гальмування, утримання в смузі, контроль "сліпих" зон і розпізнавання дорожніх знаків.

Мультимедіа DS4 вирізняється швидкою роботою Скринька для рукавичок у DS4 не дуже велика Підсклянники та ніша з USB-роз'ємами ховаються під кришкою Для навігації в меню встановлено додатковий тачскрін Біля підлокітника передбачена зручна ніша для смартфона Заднім пасажирам передбачені дефлектори вентиляції та роз'єми USB-C

Економічний і майже нечутний — двигун DS 4

Під капотом тестового DS 4 2023 був встановлений 1,5-літровий турбодизель на 130 к. с. Не найпотужніший, але крос-хетчбеку його цілком вистачає, тим паче, що тяги на "низах" достатньо — піковий крутильний момент у 300 Нм доступний з 1750 об/хв.

Спортивним такий DS 4, звісно, не став (для любителів активної їзди є 215-сильна бензинова турбочетвірка), але і з обгонами на трасі проблем не буде. Розгін до 100 км/год займає 11,1 с, а максимальна швидкість становить 198 км/год.

1,5-літровий дизель витрачає менше 7 л/100 км у міському циклі Фото: Тарас Брязгунов

Дизель у салоні майже не чути, а 8-ступінчастий автомат працює плавно. Звісно ж, головна перевага 1,5-літрової версії — економічність. Паспортна витрата палива становить 4,6 л/100 км у міському циклі та 4 л/100 км — у заміському. У нас вийшло 6,5-6,8 л/100 км у місті та менше ніж 5 л/100 км на трасі за доволі активної їзди.

Комфорт — у пріоритеті

Підвіска DS 4 налаштована на комфортну їзду, тому навіть із 19-дюймовими дисками крос-хетч м'який і плавно поглинає більшість вибоїн. "Розумна" підвіска DS ACTIVE SCAN SUSPENSION вміє сканувати дорогу перед авто на наявність нерівностей і готується до них. Мабуть, це найкомфортабельніший хетчбек С-класу.

Новий DS 4 — один із найкомфортабельніших у своєму класі Фото: Тарас Брязгунов

Водночас занадто хитким авто не назвеш — так, крени кузова в поворотах присутні, проте вони відносно невеликі. Під стать ходовій і кермо — легке, але не найінформативніше. Шумоізоляція салону є ще одним плюсом DS 4 — у салоні тихо навіть на великих швидкостях.

Кліренс DS 4 досягає 190 мм і хетчбек підійде максимум для легкого бездоріжжя — це все-таки міський житель. Привід у авто тільки передній, але зате є система контролю тяги Grip Control з режимами для снігу, бруду і піску.

Крос-хетчбек більше підійде для міської експлуатації Фото: Тарас Брязгунов

Ціна DS 4 в Україні

Новий DS 4 2023 стартує в Україні з 1 319 900 гривень. Версія Trocadero Cross з 1,5-літровим турбодизелем обійдеться в 1 489 600 гривень. Для хетчбека С-класу це чимало, хоча за мірками преміум-сегмента це не так вже й багато — конкуренти в аналогічній комплектації будуть дорожчими.

Вердикт Фокуса

DS 4 — це преміум не на словах. Він комфортабельний, багато оснащений, а якість оздоблювальних матеріалів у салоні приємно дивує. Автомобіль підійде індивідуалістам, які цінують комфорт більше, ніж керованість і динамічні якості. Але не варто забувати, що перед нами — все ж таки хетчбек С-класу і великий внутрішній простір не належить до його козирів.

Фари DS4 прикрашені оригінальними фіолетовими лампами Фото: Тарас Брязгунов Дверні ручки виконані висувними Фото: Тарас Брязгунов

Плюси DS 4 2023:

мала витрата палива;

комфортабельна підвіска;

хороша шумоізоляція;

якісні мультимедійна система і камери;

Мінуси DS 4 2023:

тісний другий ряд;

високий поріг багажника;

не вистачає портів USB-A.

Технічні характеристики DS 4 2023