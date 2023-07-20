В Україні виявили покинутим люксовий американський автомобіль 90-х (фото)

Buick Riviera восьмого покоління став останньою версією знаменитої моделі. Преміальне купе багато оснащене, а під його капотом встановлено 3,8-літровий двигун.

У Києві сфотографували занедбаний Buick Riviera. Розкішне американське купе 90-х років уже досить давно стоїть припаркованим біля тротуару. Його знімки з 'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

По Buick Riviera видно, що йому давно не приділяли увагу. На кузові помітні численні пошкодження і плями іржі, а переднє крило постраждало в ДТП. Шини автомобіля спущені.

Ця версія Buick Riviera стала останньою в історії моделі Фото: Topcars UA

Buick Riviera — преміальне американське купе, яке було найдорожчою моделлю марки і випускалося з 1963 по 1999 рік. Особливо цінуються колекціонерами перші покоління моделі 60-х і 70-х років.

Конкретно цей автомобіль належить до останньої, восьмої, генерації (1994-1998 роки). Такі Buick Riviera комплектувалися шкіряним салоном, електроприводом сидінь, клімат-контролем, CD-чейнджером. Найпотужніший варіант розганявся до 100 км/год за 7,2 с і розвивав 230 км/год.

Buick Riviera оснащений 3,8-літровим V6 і 4-ступінчастою автоматичною КПП. В атмосферній версії двигун розвивав 205 к. с., а з компресором — 225-240 к. с.

Buick Riviera був найрозкішнішою моделлю марки Фото: Topcars UA

Розкішне купе було доволі масовим — випустили 91 194 авто. Утім, в Україні таких машин — одиниці.

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