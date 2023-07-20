На європейський ринок виходить недорогий комерційний електромобіль BYD (фото)

Фургон BYD ETP3 може перевозити до 805 кг вантажу у відсіку об'ємом 3,5 куб. м. Китайський електромобіль багато оснащений, за мірками комерційних моделей.

BYD Auto розширює свою європейську лінійку за рахунок комерційної моделі ETP3. Компактний електричний фургон почали продавати в Нідерландах, а пізніше він з'явиться і в інших країнах. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Під назвою ETP3 в Європі продаватимуть BYD M3 — його перейменували, адже права на торгову марку M3 належать BMW. Електрокар коштує від 28 490 євро.

Фургон може перевозити 805 кг вантажу Фото: BYD Auto

У BYD ETP3 — типовий для фургонів однооб'ємний дизайн із великим кутом нахилу лобового скла. У вантажному відсіку об'ємом 3,5 куб. м можна перевозити до 805 кг поклажі.

Розміри BYD ETP3:

довжина — 4460 мм;

ширина — 1720 мм;

висота — 1875 мм;

колісна база — 2725 мм.

Салон BYD ETP3 оздоблений шкірзамінником, авто отримало цифровий щиток приладів і 7-дюймовий тачскрін. Комплектація доволі багата, як для комерційної моделі — безключовий доступ, клімат-контроль, підігрів сидінь, парктронік, камера.

У електрокара багате оснащення Фото: BYD Auto

Китайський електромобіль оснащений 136-сильним мотором і батареєю ємністю 44,9 кВт∙год. Його максимальна швидкість становить 100 км/год і він розганяється до неї за 13 с. Запас ходу електрокара BYD сягає 238 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європі з'явиться дешевий електромобіль BYD із запасом ходу 400 км.

Також ми писали, що BYD показав гібрид із рекордним запасом ходу на електротязі.