700 сил і ціна 220 000 євро: яким буде найшвидший і найдорожчий Porsche Cayenne (відео)

Топовий Porsche Cayenne 2024 отримає 700-сильну гібридну установку. Він зможе розвивати швидкість понад 300 км/год і проїжджати 50 км на електротязі.

Лінійку Porsche Cayenne 2024 року поповнить нова топова версія. Її оснастять потужною гібридною установкою. Кросовер ще не представили, але німецький автоблогер Томас Гейгер уже зробив його огляд.

Під час презентації оновленого Porsche Cayenne 2024 надпотужний гібрид не показали. Його дебют вирішили відкласти на вересень. Найімовірніше, кросовер збереже назву Turbo S E-Hybrid.

Максимальна швидкість перевищить 300 км/год Фото: скриншот / YouTube

Нагадаємо, що у дорестайлінгового Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid гібридна установка складалася з 4,0-літрового V8 твін-турбо і електромотора з сумарною віддачею 680 к. с. і 900 Н∙м.

Новий Porsche Cayenne 2024 збереже цю установку, але її потужність підвищать до 700 к. с. — як у гібридному Porsche Panamera. Розгін до 100 км/год займе приблизно 3,3-3,5 с, а максимальна швидкість перевищить 300 км/год — це буде найшвидший Porsche Cayenne в історії.

До того ж, ємність батареї мають підвищити до 17,9 кВт∙год. Це дасть змогу долати до 50 км в електричному режимі.

Безсумнівно, гібрид Porsche Cayenne стане найдорожчим у лінійці — його ціна становитиме близько 220 000 євро. До слова, цю саму силову установку отримає і Lamborghini Urus.

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