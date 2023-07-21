Новий Mercedes-Benz CLA 2024 розсекретили до прем'єри (фото)
Тестовий прототип нового Mercedes-Benz CLA помітили на дорогах Іспанії. Седан наступного покоління буде запропоновано з бензиновими та дизельними двигунами, а також з гібридною та електричною силовими установками.
Компактний седан Mercedes-Benz CLA вперше помітили під час тестів на дорогах. Новинка отримає сильно змінений дизайн і модернізовані силові установки. Про це розповіли на сайті Motor1.
У січні 2023 року було представлено оновлений Mercedes-Benz CLA. Тепер же німецький бренд готує наступне покоління моделі.
Тестовий прототип майже повністю прикритий камуфляжем. Це свідчить про те, що новий седан буде сильно відрізнятися від моделі поточного покоління.
Очікується, що новий Mercedes-Benz CLA отримає більш елегантний дизайн. Решітка радіатора стане більш округлою.
Новинка буде заснована на платформі Mercedes Modular Architecture. Вона дасть змогу оснастити автомобіль не тільки бензиновими та дизельними двигунами, а й електричною силовою установкою. Така модель може отримати назву EQA.
В інтер'єрі з'явиться збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи. Він буде з'єднаний з цифровою панеллю приладів.
Раніше Фокус повідомляв, що у Mercedes-Benz GLC 2023 з'явилися відразу дві заряджені версії — GLC43 і GLC63 S.