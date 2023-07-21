Електромобілі BMW зможуть імітувати роботу коробки передач

Технологія дасть змогу давати більше відчуттів водіями під час поїздки. Вона може дебютувати на першому зарядженому електромобілі BMW.

Майбутні електромобілі BMW зможуть давати більше відчуттів від водіння. У нових моделях з'явиться технологія, яка імітуватиме роботу коробки передач. Про це розповіли на сайті Motor1.

Багато автолюбителів не хочуть пересідати на електромобілі через те, що такі авто сильно відрізняються від моделей з ДВЗ. У BMW вирішили зробити свої електрокари більш схожими на традиційні автомобілі.

Голова BMW Франк ван Міл заявив, що бренд працює над новими технологіями для заряджених електромобілів M-серії. Серед них імітація роботи коробки передач, акустичні звуки двигуна та вібровідклик.

Франк ван Міл зазначив, що під час водіння авто на високій швидкості у водія немає часу дивитися на приладову панель. Проте він повинен отримувати відгук від авто на ситуацію на дорозі.

Як саме працюватиме технологія, стане відомо пізніше. Вона може дебютувати на першому електромобілі M-серії.

Для порівняння, новітній заряджений електромобіль Hyundai Ioniq 5 N оснащений схожою акустичною системою. Вона здатна імітувати звук бензинового двигуна під час водіння.

Раніше Фокус писав, що лінійку кросовера BMW X1 2023 поповнила нова заряджена версія M35i xDrive.