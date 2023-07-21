Новий Kia Sorento 2024 розсекретили до прем'єри: як зміниться кросовер (фото)
Новий Kia Sorento зміниться зовні в дусі моделі Sportage. Сімейний кросовер буде доступний у бензинових, дизельних і гібридних версіях.
Опубліковано перші рендери нового Kia Sorento. Середньорозмірний кросовер пройде фейсліфтинг і буде презентований у 2024 році, а поки проходить випробування. Про це стало відомо журналістам сайту Motor.es.
За їхніми даними, дизайн Kia Sorento 2024 змінять у новій стилістиці південнокорейської марки — він стане схожим на молодшого брата Sportage і електрокросовер Kia EV9. Авто отримає нові тоненькі фари, широку решітку радіатора і менш масивний бампер.
У салоні Kia Sorento 2024 поліпшать матеріали оздоблення, а центральний дисплей мультимедіа буде збільшено в розмірах. Як і раніше, будуть доступні версії на 5 і 7 місць.
Кросовер Kia Sorento 2024 оснащуватимуть бензиновими двигунами об'ємом 2,5 л (194 і 285 к.с.) і 3,5 л (272 к.с.), а також 2,2-літровим 202-сильним турбодизелем і гібридними установками на 230 і 265 к.с.
Потужніший гібрид, що підзаряджається, отримає збільшену батарею і зможе проїхати 100 км у повністю електричному режимі. У пропозиції залишаться версії з переднім і повним приводом.
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