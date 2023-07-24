Chery готують семимісний кросовер за $12 500: він може з'явитися в Україні (фото)

Jetour X70 Pro запропонують у версіях на п'ять або сім посадкових місць. На вибір будуть доступні два бензинові двигуни потужністю 147 або 190 сил.

Chery показали новий кросовер Jetour X70 Pro, який розрахований на молоду аудиторію. Модель отримала стильний дизайн і багате оснащення. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Кросовер Jetour X70 доступний не тільки в Китаї, а й в Україні. На нашому ринку продається модель першого покоління з інтер'єром на сім посадкових місць.

Новинка розділяє платформу з кросовером Chery Tiggo 8. Проте Jetour X70 Pro є більш преміальною моделлю.

Спереду кросовера розташовані вузькі фари та велика решітка радіатора. На повітрозабірниках є червоні акценти.

Задні ліхтарі з'єднані в один блок світлодіодною смугою. На задньому бампері є дифузор.

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі Фото: DongCheDi

Габарити Jetour X70 Pro:

довжина — 4749 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1720 мм;

колісна база — 2745 мм.

В інтер'єрі розташований 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, який з'єднаний з цифровою панеллю приладів. До списку оснащення входять керування функціями авто за допомогою голосу, запуск двигуна без ключа та бездротові оновлення. Новинка доступна з салоном на 5 або 7 посадкових місць.

Інтер'єр буде доступний у кількох кольорах на вибір Фото: DongCheDi

Jetour X70 Pro оснащується 1,5- або 1,6-літровим турбованим бензиновим двигуном на вибір потужністю 147 або 190 к.с. відповідно. Вони працюють у парі з 6-ступінчастою або 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач з двома зчепленнями.

Новинка надійде в продаж у Китаї вже 28 липня. Вартість кросовера становитиме 89 900-161 900 юанів (12 500-22 500 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї презентував новий електричний позашляховик Jetour T-3.