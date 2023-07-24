"Енергоатом" відмовився від закупівлі дорогих електробусів по $736 000

"Енергоатом" розірвав договір на постачання електробусів і зарядних станцій до них. До цього питання обіцяють повернутися після війни.

Національна енергетична компанія "Енергоатом" не буде закуповувати електробуси для перевезення персоналу. Інформація про це з'явилася на сайті Prozorro.

Повідомляється, що договір на поставку електробусів AR-Temsa Avenue Electron було розірвано у зв'язку з неможливістю його виконання з не залежних від волі сторін причин. Однією з них називається відсутність реального фінансування видатків компанії-покупця.

В "Енергоатомі" заявили, що тендер на купівлю електричних автобусів оголошували вже тричі. Хоча його скасували, у компанії вважають, що необхідність їх купівлі залишається актуальною, тому повернуться до цього питання вже після закінчення бойових дій в Україні.

Нагадаємо, що підрозділ "Енергоатому", "Атомпроектінжиніринг" планував закупити 10 турецьких електробусів AR-Temsa Avenue Electron за 269 596 500 гривень, а також 5 зарядних станцій до них за 11 800 740 гривень.

Вартість одного автобуса склала 736 000 доларів. Українське підприємство "ЕлектронМаш" пропонувало дешевші моделі електробусів, однак його пропозицію було відхилено.

Також Фокус повідомляв, що в Україні збільшилися продажі автобусів.