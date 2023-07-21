За ціною Ferrari: "Енергоатом" закупив електробуси за $736 000 (фото)

Для перевезення персоналу "Енергоатому" закупили 10 електробусів загальною вартістю понад 269 мільйонів гривень. До них нададуть 5 зарядних станцій.

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Національна енергетична компанія "Енергоатом" використовуватиме електричні автобуси для підвезення персоналу. Загалом їх закупили 10, до того ж вартість одного електробуса становить 736 000 доларів — на рівні суперкара Ferrari SF90 Stradale. Про закупівлю розповів народний депутат Ярослав Железняк.

Тендер у Prozorro оголосив підрозділ "Атомпроектінжиніринг" — саме він і відповідає за транспортування персоналу "Енергоатому". 10 турецьких електротобусів AR-Temsa Avenue Electron оцінили 269 596 500 гривень, ще за 11 800 740 гривень обійшлися 5 зарядних станцій.

10 електробусів оцінили у 269 596 500 гривень Фото: Telegram/Ярослав Железняк

За результатами тендера 8 червня було укладено договір. Турецькі електробуси мають надати до 30 квітня 2024 року, а ось станції зарядки з'являться раніше — до 30 листопада 2024 року.

Ярослав Железняк зазначив, що за ціною одного AR-Temsa Avenue Electron можна купити 10 звичайних автобусів або 7 електрокросоверів Tesla Model X.

У салоні електробуса — 35 сидячих місць

Примітно, що тендер на закупівлю електробусів для "Енергоатому" намагалися оголосити тричі. Як повідомляють "Наші гроші", пропозицію від українського виробника — львівського заводу "ЕлектронМаш" — відхилили, попри меншу на 25% ціну та більшу локалізацію виробництва.

Причиною відмови стала невідповідність українського підприємства вимогам тендера — його дохід за минулий рік мав бути не меншим за очікувану вартість тендера.

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12-метровий електробус AR-Temsa Avenue Electron розрахований на 35 місць для сидіння та 63 місця для стояння. Він оснащений 340-сильним мотором і доступний із трьома варіантами батареї — на 240, 300 і 360 кВт∙год. "Найдалекобійніший" варіант має запас ходу 400 км. Швидка зарядка батареї займає 2 години.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну ввезли рекордну кількість електромобілів.

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