Названо найненадійніші кросовери віком до 20 років (фото)
Ці 20 кросоверів сильніше страждають від проблем з надійністю порівняно з конкурентами. Експерти рекомендують ретельно подумати перед тим, як купувати ці автомобілі.
Британські експерти назвали найненадійніші кросовери з пробігом віком від 6 до 20 років. Ці автомобілі часто виходять з ладу. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Експерти спільно зі страховою компанією MotorEasy провели масштабне дослідження. Власники кросоверів поділилися, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх моделей за останні 24 місяці.
Кожен автомобіль отримав свій рейтинг надійності за шкалою до 100%. У ньому враховувалися всі поломки, які відбувалися за останні два роки.
Топ 20 найненадійніших кросоверів віком до 20 років:
20. Nissan Qashqai (дизель)
Рейтинг надійності: 74,0%
Роки випуску: 2014 — 2021
Дизельний Nissan Qasqhai трохи надійніший, ніж версії моделі з бензиновими двигунами. Проте кросовер часто виходить з ладу.
19. Hyundai Tucson
Рейтинг надійності: 73,0%
Роки випуску: 2015 — 2020
У Hyundai Tucson не так багато проблем з надійністю, як в інших авто в цьому рейтингу, але ремонт кросовера часто обходиться надто дорого. Основними проблемами моделі є двигун і електроніка.
18. Jaguar F-Pace
Рейтинг надійності: 72,5%
Роки випуску: 2016 — наш час
Близько 33% власників Jaguar F-Pace повідомили про поломки. Переважно вони пов'язані з кузовом, електронікою і вихлопною системою.
16. Nissan X-Trail
Рейтинг надійності: 72,4%
Роки випуску: 2007 — 2014
У 38% кросовер Nissan X-Trail траплялися поломки за останні два роки. Найчастіше виходили з ладу гальма, електроніка, паливна система і коробка передач.
16. BMW X5
Рейтинг надійності: 72,4%
Роки випуску: 2013 — 2018
Головною проблемою BMW X5 є висока вартість обслуговування. Багато власників кросовера платили понад 2000 доларів за ремонт.
15. Volkswagen Tiguan
Рейтинг надійності: 71,7%
Роки випуску: 2007 — 2016
Компактний кросовер Volkswagen Tiguan часто страждає від проблем з вихлопною системою та електронікою. З такими поломками зіткнулися 34% власників моделі.
14. Kia Sorento
Рейтинг надійності: 71,2%
Роки випуску: 2010 — 2015
Kia Sorento виявився дуже дорогим в обслуговуванні. Також багато власників моделі розповіли про те, що ремонт їхнього авто займав кілька тижнів.
13. Land Rover Range Rover
Рейтинг надійності: 70,8%
Роки випуску: 2013 — 2022
Range Rover не є однією з найбільш ненадійних автомобілів у лінійці британського бренду. Основна проблема полягає в тому, що ремонт позашляховика виявився дуже дорогим.
12. Hyundai Santa Fe
Рейтинг надійності: 68,7%
Роки випуску: 2013 — 2018
Hyundai Santa Fe страждає від проблем із коробкою передач і гальмівною системою. Також з ладу виходили вихлопна система та електроніка.
11. BMW X1 (дизель)
Рейтинг надійності: 68,6%
Роки випуску: 2009 — 2015
Головною проблемою BMW X1 є ненадійна підвіска. Крім цього у дизельної версії часто виходить з ладу двигун.
10. Nissan Qashqai (дизель)
Рейтинг надійності: 68,3%
Роки випуску: 2007 — 2013
Дизельний Nissan Qashqai виявився менш надійним, ніж бензинова версія кросовера. Найчастіше у моделі виходять з ладу гальмівна система і двигун.
9. Dacia Duster
Рейтинг надійності: 68,2%
Роки випуску: 2013 — 2018
Популярний у Європі кросовер Dacia Duster не вирізнявся високим рівнем надійності, доки модель не оновили у 2018 році. Найчастіше поломки були пов'язані з кузовом і електронікою.
8. Audi Q7
Рейтинг надійності: 67,6%
Роки випуску: 2006 — 2015
Преміальний кросовер Audi Q7 виявився занадто дорогим в обслуговуванні. Проблеми з підвіскою і гальмами найчастіше призводили до виходу з ладу авто.
7. Nissan Qashqai (бензин)
Рейтинг надійності: 64,6%
Роки випуску: 2014 — 2021
Бензиновий Nissan Qashqai страждає від проблем з електронікою і двигуном. Також у моделі часто виходить з ладу кондиціонер.
6. Ford Kuga
Рейтинг надійності: 61,6%
Роки випуску: 2008 — 2013
Ford Kuga не такий дорогий в обслуговуванні, як інші автомобілі в цьому рейтингу. Проте поломки трапляються доволі часто, і найчастіше вони пов'язані з вихлопною системою.
5. Nissan X-Trail
Рейтинг надійності: 58,3%
Роки випуску: 2014 — 2021
У Nissan X-Trail є безліч проблем з електронікою. Майже половина власників моделі розповіли про поломки.
4. Land Rover Range Rover Evoque
Рейтинг надійності: 56,2%
Роки випуску: 2011 — 2019
Преміальний кросовер Land Rover Range Rover Evoque вирізняється стильним дизайном і приємною керованістю, але його надійність залишає бажати кращого. Найчастіше поломки пов'язані з кузовом і електронікою.
3. Land Rover Discovery Sport
Рейтинг надійності: 55,4%
Роки випуску: 2014 — наш час
Land Rover Discovery Sport попри молодий вік має безліч проблем із надійністю. Найчастіше з ладу виходять двигун та електроніка.
2. Peugeot 2008
Рейтинг надійності: 50,6%
Роки випуску: 2013 — 2019
Близько 44% власників Peugeot 2008 повідомили про поломки. Основною проблемою є ненадійна вихлопна система.
1. Land Rover Discovery
Рейтинг надійності: 47,8%
Роки випуску: 2004 — 2017
Land Rover Discovery очолив цей антирейтинг. Майже половина власників стикалася з поломками під час експлуатації цієї моделі.
Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найнадійніші компактні авто з пробігом віком до 20 років.