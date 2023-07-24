Названо найненадійніші кросовери віком до 20 років (фото)

Ці 20 кросоверів сильніше страждають від проблем з надійністю порівняно з конкурентами. Експерти рекомендують ретельно подумати перед тим, як купувати ці автомобілі.

Британські експерти назвали найненадійніші кросовери з пробігом віком від 6 до 20 років. Ці автомобілі часто виходять з ладу. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Експерти спільно зі страховою компанією MotorEasy провели масштабне дослідження. Власники кросоверів поділилися, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх моделей за останні 24 місяці.

Кожен автомобіль отримав свій рейтинг надійності за шкалою до 100%. У ньому враховувалися всі поломки, які відбувалися за останні два роки.

Топ 20 найненадійніших кросоверів віком до 20 років:

20. Nissan Qashqai (дизель)

Nissan Qashqai має кілька проблем з надійністю Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 74,0%

Роки випуску: 2014 — 2021

Дизельний Nissan Qasqhai трохи надійніший, ніж версії моделі з бензиновими двигунами. Проте кросовер часто виходить з ладу.

19. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson виявився дорогим в обслуговуванні Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 73,0%

Роки випуску: 2015 — 2020

У Hyundai Tucson не так багато проблем з надійністю, як в інших авто в цьому рейтингу, але ремонт кросовера часто обходиться надто дорого. Основними проблемами моделі є двигун і електроніка.

18. Jaguar F-Pace

У Jaguar F-Pace є проблеми з кузовом, електронікою та вихлопною системою Фото: Jaguar

Рейтинг надійності: 72,5%

Роки випуску: 2016 — наш час

Близько 33% власників Jaguar F-Pace повідомили про поломки. Переважно вони пов'язані з кузовом, електронікою і вихлопною системою.

16. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail страждає від проблем із гальмами та електронікою Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 72,4%

Роки випуску: 2007 — 2014

У 38% кросовер Nissan X-Trail траплялися поломки за останні два роки. Найчастіше виходили з ладу гальма, електроніка, паливна система і коробка передач.

16. BMW X5

Деякі власники BMW X5 платили понад 2000 доларів за ремонт Фото: BMW

Рейтинг надійності: 72,4%

Роки випуску: 2013 — 2018

Головною проблемою BMW X5 є висока вартість обслуговування. Багато власників кросовера платили понад 2000 доларів за ремонт.

15. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan страждає від проблем із вихлопною системою та електронікою Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 71,7%

Роки випуску: 2007 — 2016

Компактний кросовер Volkswagen Tiguan часто страждає від проблем з вихлопною системою та електронікою. З такими поломками зіткнулися 34% власників моделі.

14. Kia Sorento

Kia Sorento виявився дуже дорогим в обслуговуванні Фото: Kia

Рейтинг надійності: 71,2%

Роки випуску: 2010 — 2015

Kia Sorento виявився дуже дорогим в обслуговуванні. Також багато власників моделі розповіли про те, що ремонт їхнього авто займав кілька тижнів.

13. Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover занадто дорогий в обслуговуванні Фото: Land Rover

Рейтинг надійності: 70,8%

Роки випуску: 2013 — 2022

Range Rover не є однією з найбільш ненадійних автомобілів у лінійці британського бренду. Основна проблема полягає в тому, що ремонт позашляховика виявився дуже дорогим.

12. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe має проблеми з коробкою передач і гальмівною системою Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 68,7%

Роки випуску: 2013 — 2018

Hyundai Santa Fe страждає від проблем із коробкою передач і гальмівною системою. Також з ладу виходили вихлопна система та електроніка.

11. BMW X1 (дизель)

Дизельний BMW X1 має кілька проблем із надійністю Фото: BMW

Рейтинг надійності: 68,6%

Роки випуску: 2009 — 2015

Головною проблемою BMW X1 є ненадійна підвіска. Крім цього у дизельної версії часто виходить з ладу двигун.

10. Nissan Qashqai (дизель)

Дизельний Nissan Qashqai більш ненадійний, ніж бензинова версія моделі Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 68,3%

Роки випуску: 2007 — 2013

Дизельний Nissan Qashqai виявився менш надійним, ніж бензинова версія кросовера. Найчастіше у моделі виходять з ладу гальмівна система і двигун.

9. Dacia Duster

Dacia Duster був дуже ненадійним кросовером до оновлення Фото: Dacia

Рейтинг надійності: 68,2%

Роки випуску: 2013 — 2018

Популярний у Європі кросовер Dacia Duster не вирізнявся високим рівнем надійності, доки модель не оновили у 2018 році. Найчастіше поломки були пов'язані з кузовом і електронікою.

8. Audi Q7

У Audi Q7 є проблеми з підвіскою і гальмами Фото: Audi

Рейтинг надійності: 67,6%

Роки випуску: 2006 — 2015

Преміальний кросовер Audi Q7 виявився занадто дорогим в обслуговуванні. Проблеми з підвіскою і гальмами найчастіше призводили до виходу з ладу авто.

7. Nissan Qashqai (бензин)

Бензиновий Nissan Qashqai страждає від проблем з електронікою Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 64,6%

Роки випуску: 2014 — 2021

Бензиновий Nissan Qashqai страждає від проблем з електронікою і двигуном. Також у моделі часто виходить з ладу кондиціонер.

6. Ford Kuga

Ford Kuga часто страждає від поломок Фото: Ford

Рейтинг надійності: 61,6%

Роки випуску: 2008 — 2013

Ford Kuga не такий дорогий в обслуговуванні, як інші автомобілі в цьому рейтингу. Проте поломки трапляються доволі часто, і найчастіше вони пов'язані з вихлопною системою.

5. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail має проблеми з електронікою Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 58,3%

Роки випуску: 2014 — 2021

У Nissan X-Trail є безліч проблем з електронікою. Майже половина власників моделі розповіли про поломки.

4. Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque страждає від проблем з кузовом та електронікою Фото: Land Rover

Рейтинг надійності: 56,2%

Роки випуску: 2011 — 2019

Преміальний кросовер Land Rover Range Rover Evoque вирізняється стильним дизайном і приємною керованістю, але його надійність залишає бажати кращого. Найчастіше поломки пов'язані з кузовом і електронікою.

3. Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport має кілька проблем із надійністю у Land Rover Discovery Sport Фото: Land Rover

Рейтинг надійності: 55,4%

Роки випуску: 2014 — наш час

Land Rover Discovery Sport попри молодий вік має безліч проблем із надійністю. Найчастіше з ладу виходять двигун та електроніка.

2. Peugeot 2008

У Peugeot 2008 поломки найчастіше пов'язані з вихлопною системою Фото: Autocar

Рейтинг надійності: 50,6%

Роки випуску: 2013 — 2019

Близько 44% власників Peugeot 2008 повідомили про поломки. Основною проблемою є ненадійна вихлопна система.

1. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery став найбільш ненадійною моделлю британського бренду Фото: Collecting Cars

Рейтинг надійності: 47,8%

Роки випуску: 2004 — 2017

Land Rover Discovery очолив цей антирейтинг. Майже половина власників стикалася з поломками під час експлуатації цієї моделі.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найнадійніші компактні авто з пробігом віком до 20 років.