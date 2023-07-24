Майстер власноруч відтворив найдорожчий і найексклюзивніший суперкар Mercedes (фото)

Копія Mercedes CLK GTR побудована на платформі седана E-Class. Суперкар отримає двигун V12 від Mercedes-AMG.

У Південноафриканській республіці з'явився клон Mercedes-Benz CLK GTR. Знаменитий суперкар відтворив майстер-самоучка Йохан Аккерман з Йоганнесбурга. Про це повідомляє сайт Carscoops.

За основу було взято седан Mercedes E-Class W210 Фото: carscoops.com

Проект ELK GTR, як назвав авто його творець, починався зі старого седана Mercedes E-Class W210 і деталей серійного купе Mercedes CLK. Проблема в тому, що у Mercedes CLK GTR з цими моделями спільними є тільки радіаторна решітка і круглі фари, а всі кузовні панелі у суперкара свої.

За допомогою комплектуючих від Mercedes CLK Йохану Аккерману вдалося знизити дах, хоча авто все одно вище оригінального суперкара. Кузов із великим антикрилом виконаний зі склопластику.

Кузов виконаний зі склопластику Фото: carscoops.com

Поки що копія Mercedes CLK GTR не оснащена двигуном. Йохан Аккерман планує оснастити його мотором V12 від Mercedes-AMG, що забезпечить суперкару належну динаміку. Проект планують повністю завершити до кінця нинішнього року.

Нагадаємо, що оригінальний суперкар Mercedes CLK GTR випускали в 1998-2000 роках і зібрали тільки 26 авто вартістю $1,5 мільйона. Зараз їхня ціна перевищує 10 мільйонів доларів.

Для авто готують потужний V12 Фото: carscoops.com

Mercedes CLK GTR оснастили величезним 6,9-літровим V12 на 612 к. с., що давав змогу розганятися до 100 км/год за 3,8 с і розвивати 344 км/год. Гоночна версія купе виграла чемпіонат FIA GT.

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