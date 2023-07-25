Названо найпопулярніші кросовери в Україні за 2023 рік: без сюрпризів не обійшлося (фото)

За 2023 рік продажі нових кросоверів в Україні зросли на 75,6%. Попитом стали користуватися не тільки бензинові та дизельні моделі, а й електрокари.

В Україні продовжує зростати попит на кросовери. За 6 місяців 2023 року в Україні купили понад 27 тис. нових легкових автомобілів і 82,2% з них були моделями підвищеної прохідності. Таку статистику наводить інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Порівняно з 2022 роком у сегменті кросоверів відзначено зростання продажів на 75,6%, хоча загалом авторинок зріс на 57,5%. Також відзначається несподіваний вихід у лідери нових електричних моделей (раніше українці більше віддавали перевагу електрокарам з пробігом).

До трійки лідерів потрапив електрокросовер Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Найпопулярніші кросовери в Україні за 2023 рік — Renault Duster, електричний Volkswagen ID.4 та Toyota RAV4. Усі вони належать до сегменту C-SUV, який є найпопулярнішим.

На другому місці — клас B-SUV (компактні кросовери). У ньому лідирують електрокар Honda M-NV, а також Suzuki Vitara і Toyota Yaris Cross.

Електрокар Honda M-NV — найпопулярніший компактний кросовер в Україні Фото: Honda

У середньорозмірному сегменті D-SUV найбільшим попитом користуються Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq і Tesla Model Y, а в більшому класі E-SUV — недешеві Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg і Toyota Land Cruiser 300.

Mercedes GLE є найпопулярнішим преміальним кросовером, який купують найбільше Фото: Mercedes-Benz

Найдорожчим на ринку є сегмент F-SUV — це представницькі моделі вартістю від $100 000. Серед них лідирують BMW X7, Mercedes GLS і Range Rover.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні обвалився попит на нові авто бюджетного сегмента.

Водночас, дорогих преміальних моделей купують дедалі більше.