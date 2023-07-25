Бюджетний спорткар: Volkswagen Jetta отримав нову заряджену версію (фото)
Загалом буде випущено 1984 екземпляри Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition. Заряджений седан здатний розганятися до сотні всього за 6,1 секунди та розвивати швидкість 230 км/год.
У США представили заряджений седан Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition. Нова версія присвячена 40-річному ювілею моделі. Про це повідомили на сайті CarBuzz.
Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition буде випущено обмеженим тиражем у 1984 екземпляри. Саме цього року було вперше представлено заряджений варіант моделі для США.
Седан вирізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру. Усі автомобілі засновані на комплектації GLI Autobahn.
Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition запропонують у трьох кольорах на вибір: Pure Grey, Pure White і Rising Blue. Також модель поставляється з пакетом затемнення хромованих елементів екстер'єру. Зовнішній вигляд доповнюють 18-дюймові легкосплавні колісні диски чорного кольору.
Сидіння виготовлені з тисненої молекулярної тканини. На підстаканниках є гравіювання з написами "GLI" і "1984". Їх також можна зустріти на порогах передніх дверей і рульовому колесі.
Під капотом розташований 2,0-літровий турбований бензиновий двигун потужністю 230 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,1 секунди, а максимальна швидкість становить 230 км/год.
Початкова ціна Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition становить лише 28 085 доларів. Для порівняння, стандартна Volkswagen Jetta GLI у США обійдеться щонайменше в 31 585 доларів.
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