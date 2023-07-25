Швидкий та економний: представлено 380-сильний дизельний седан BMW (фото)
BMW MH3 400d отримав безліч зовнішніх і внутрішніх доопрацювань. Седан здатний розганятися до сотні менш ніж за 4 секунди та розвивати швидкість до 280 км/год.
Тюнінг-ательє Manhart представило спортивний дизельний седан BMW MH3 400d. Автомобіль отримав новий кузовний обвіс і доопрацьований двигун. Про це повідомили на сайті Motor1.
Новий Manhart MH3 400d заснований на седані BMW M340d. Тюнери зробили модель ще швидшою та брутальнішою зовні.
Автомобіль пофарбували в чорний колір і доповнили декоративними смугами чорного та червоного кольорів. Зовнішній вигляд доповнюють нові 20-дюймові колісні диски Concave One чорного кольору.
BMW MH3 400d отримав новий кузовний обвіс з карбоновими елементами. Позаду з'явилися збільшені вихлопні патрубки, які зробили звук вихлопу більш агресивним.
Автомобіль став нижчим на 40 мм спереду та 30 мм стандартної моделі. Також для поліпшення керованості тюнери зробили підвіску седана жорсткішою.
BMW MH3 400d оснащений 3,0-літровим турбодизелем потужністю 380 к.с. і 770 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 3,8 секунди, а максимальна швидкість становить 280 км/год.
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