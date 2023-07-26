Перший електричний пікап Geely за $25 000 виходить на глобальний ринок (фото)
Radar GD6 має запас ходу до 632 км на одному заряді. На вибір будуть доступні дві версії електропікапа потужністю 268 або 406 сил.
Zhejiang Geely Holding Group запустила у виробництво свій перший електричний пікап. Модель Radar GD6 (RD6 у Китаї) виходить на глобальний ринок. Про це розповіли на сайті InsideEVs.
У Geely поділилися, що перша партія Radar GD6 на експорт уже зійшла з конвеєра. Виробництвом пікапа займається бренд Radar Auto.
Radar GD6 отримав стильний дизайн з компактними фарами. Між ними знаходиться фальшива решітка радіатора та світлодіодна смуга.
Габарити Radar GD6:
- довжина — 5260 мм;
- ширина — 1900 мм;
- висота — 1830 мм;
- колісна база — 3120 мм.
Radar GD6 запропоновано з трьома акумуляторними батареями місткістю 63, 86 або 100 кВт⋅год. Вони дають змогу проїхати до 400, 550 або 632 км на одному заряді відповідно.
Пікап оснащується одним або двома електромоторами. Базова силова установка видає потужність 268 к.с., а топовий варіант пропонує 406 сил.
Однією з головних особливостей Radar GD6 є можливість заряджати інші пристрої та електромобілі. Пікап можна використовувати як пересувний повербанк, якщо в цьому є необхідність.
Вартість Radar GD6 у Китаї становить від 178 800 до 228 800 юанів (від 25 000 до 32 000 доларів). Поки невідомо, скільки коштуватиме пікап на глобальному ринку.
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