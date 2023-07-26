Великі зміни: розсекречено дизайн і дату прем'єри нового Toyota Prado 2024 (фото)

Новий Toyota Land Cruiser Prado зміниться до невпізнання і стане брутальнішим на вигляд. Позашляховик запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

Toyota продовжує потроху розкривати подробиці нового Land Cruiser Prado. Цього разу повідомили, що презентація моделі відбудеться 1 серпня, а також розсекретили дизайн передньої частини позашляховика. Його фото опублікували на офіційному сайті Toyota.

Судячи зі знімка, новий Toyota Land Cruiser Prado кардинально зміниться зовні. В анфас позашляховик не схожий ні на попередника, ні на розкішнішого побратима Lexus GX 2024.

Позашляховик презентують 1 серпня Фото: Toyota

Передня частина Toyota Prado 2024 відрізняється агресивним рубаним дизайном. На фото також показали старий Toyota Land Cruiser FJ62 80-х — саме ця модель надихала японських дизайнерів.

У профіль же авто схоже з Lexus GX. Нагадаємо, що обидві моделі побудовані на новій рамній платформі TNGA-K, запозиченій у Toyota Land Cruiser 300.

Нещодавно стало відомо, що новий Toyota Prado оснащуватимуть виключно чотирициліндровими моторами. Позашляховик збереже 2,7-літровий бензиновий двигун і турбодизель об'ємом 2,8 л, а також отримає нову 2,4-літрову турбочетвірку. Запланована і гібридна версія.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota випустила недорогий седан бізнес-класу з витратою 6,1 л на 100 км.

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