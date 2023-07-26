Великі зміни: розсекречено дизайн і дату прем'єри нового Toyota Prado 2024 (фото)
Новий Toyota Land Cruiser Prado зміниться до невпізнання і стане брутальнішим на вигляд. Позашляховик запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.
Toyota продовжує потроху розкривати подробиці нового Land Cruiser Prado. Цього разу повідомили, що презентація моделі відбудеться 1 серпня, а також розсекретили дизайн передньої частини позашляховика. Його фото опублікували на офіційному сайті Toyota.
Судячи зі знімка, новий Toyota Land Cruiser Prado кардинально зміниться зовні. В анфас позашляховик не схожий ні на попередника, ні на розкішнішого побратима Lexus GX 2024.
Передня частина Toyota Prado 2024 відрізняється агресивним рубаним дизайном. На фото також показали старий Toyota Land Cruiser FJ62 80-х — саме ця модель надихала японських дизайнерів.
У профіль же авто схоже з Lexus GX. Нагадаємо, що обидві моделі побудовані на новій рамній платформі TNGA-K, запозиченій у Toyota Land Cruiser 300.
Нещодавно стало відомо, що новий Toyota Prado оснащуватимуть виключно чотирициліндровими моторами. Позашляховик збереже 2,7-літровий бензиновий двигун і турбодизель об'ємом 2,8 л, а також отримає нову 2,4-літрову турбочетвірку. Запланована і гібридна версія.
Раніше Фокус повідомляв, що Toyota випустила недорогий седан бізнес-класу з витратою 6,1 л на 100 км.
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