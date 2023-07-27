Із каміном і пральною машиною: в США представили розкішний дім на колесах (відео)

Будинок на колесах New Aire сягає понад 10 м у довжину та побудований на шасі вантажівки. Усередині облаштовано спальню, вітальню, кухню та санвузол.

Американський виробник автобудинків Newmar представив свою нову модель New Aire. Розкішний будинок на колесах коштує від 613 785 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Автобудинок укомплектований пральною машиною

Ціна автобудинку захмарна, але вона виправдана його комплектацією. В оздобленні використані дорогі шкіра й дерево, встановлені м'які крісла з регулюваннями та численні шафи для поклажі.

Автодім коштує від 613 785 доларів На водійському місці встановлено кілька дисплеїв У вітальні є електрокамін Кухня оснащена духовкою і посудомийною машиною Більшу частину спальні займає величезне ліжко У салоні встановлено кілька телевізорів

У спальні розміщене величезне ліжко, а кухня оснащена плитою, духовкою, мікрохвильовою піччю, а також холодильником, раковиною та посудомийною машиною. Облаштований і повноцінний санвузол із душовою кабіною.

Звичайно ж, усередині встановили великі телевізори, аудіосистему Bose і сенсорні дисплеї. Для водія встановлено кілька дисплеїв, а його крісло отримало електропривод і підігрів. Зокрема, всередині навіть знайшлося місце для пральної машини із сушаркою та невеликого електрокаміна, а серед опцій є підігрів підлоги.

Будинок на колесах New Aire побудований на шасі вантажівки Freightliner і досягає 10,7 м у довжину. Він оснащений турбодизелем Cummins на 450 к. с. і 1700 Н∙м, а також автоматичною КПП.

Раніше Фокус розповідав, що старий автобус переробили на затишний автобусний будинок.

Також ми писали про будинок на колесах на базі Volkswagen Beetle.