Porsche представили найрозкішнішу зарядну станцію для електрокарів (фото)

Вартість зарядки електромобіля становить 33 центи за одну кіловат-годину. У зарядному салоні є лаунж-зона, ванні кімнати та автомати з холодними напоями та закусками.

Porsche відкрили перший у світі зарядний салон для електромобілів. Там є лаунж-зона, ванні кімнати та автомати з холодними напоями та закусками. Про це повідомили на сайті бренду.

Зарядка електромобіля займає набагато більше часу, ніж заправка автомобіля на АЗС. Саме тому власникам таких авто потрібне місце, де вони зможуть скрасити очікування.

Зарядний салон Porsche розташований неподалік від німецького міста Бінген-ам-Райн. Ця будівля нагадує футуристичну заправну станцію.

На даху зарядного салону встановлено сонячні панелі, які заряджають шість швидких зарядних пристроїв постійного струму потужністю 300 кВт. Також поруч встановлено чотири зарядні пристрої змінного струму потужністю 22 кВт.

Зарядний салон працює за допомогою поновлюваних джерел енергії Фото: Porsche

Зарядний салон Porsche доступний цілодобово та працює без вихідних. Всередині є лаунж-зона, в якій власники електромобілів можуть проводити час із комфортом.

У будівлі також є ванні кімнати, торгові автомати з великим вибором безалкогольних напоїв і закусок. Передбачена й високошвидкісна мережа Wi-Fi.

Всередині є торгові автомати з напоями та закусками Фото: Porsche

Для доступу до зарядних станцій і лаунж-зони потрібна авторизація за допомогою сервісу Porsche ID. Крім цього камери на території будівлі можуть автоматично розпізнати номерні знаки авто, щоб відкрити власнику доступ.

Вартість послуг не перевищує ціни на інших станціях швидкої зарядки в мережі Porsche. За поповнення заряду на одну кіловат-годину потрібно заплатити лише 33 центи.

Раніше Фокус розповів, що Porsche Taycan встановив рекорд найшвидшої далекої поїздки на електромобілі.