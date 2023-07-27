Недорогі та екологічні: названо найдешевші електромобілі в Європі

У Європі можна знайти безліч електричних моделей у бюджетному сегменті. Експерти назвали 10 найдешевших електромобілів на європейському ринку.

Експерти назвали найдешевші нові електромобілі, які можна купити в Європі. Одна з цих моделей коштує менше ніж $10 000. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

Більшість водіїв не готові пересісти на електромобілі через їхній запас ходу. Проте за останні кілька років ситуація змінилася на краще.

Сучасні електричні автомобілі пропонують гідний запас ходу на одному заряді. Також інфраструктура зарядних станцій у Європі стала набагато ширшою.

Зараз головною проблемою для електрокарів є їхня вартість. Попри це конкуренція серед автовиробників спонукала більшість брендів створити доступні електромобілі.

Важливо Недорогий електромобіль Citroen вартістю менш ніж 25 000 євро показали на першому фото

У Європі можна знайти безліч електричних моделей у бюджетному сегменті. Деякі з цих автомобілів пропонують не тільки великий запас ходу, а й гідний рівень комфорту.

Вартість базового Citroen Ami становить лише 9 990 доларів Фото: Stellantis

Топ 10 найдешевших електромобілів у Європі:

Citroen Ami — 9 990 доларів. Smart EQ Fortwo — 28 850 доларів. BYD Dolphin — 33 095 доларів. MG 4 — 35 050 доларів. Fiat 500e — 36 600 доларів. Nissan Leaf — 36 990 доларів. Renault Zoe — 38 940 доларів. MG ZS EV — 39 590 доларів. MG 5 — 40 240 доларів. Mazda MX-30 — 40 570 доларів.

Фокус особисто познайомився з незвичайним електрокаром Citroen Ami. Ця модель вражає своєю простотою та чудово справляється з роллю міського транспортного засобу для служб доставки.

Раніше Фокус писав, що електромобіль Honda e незабаром припинять випускати й нове покоління компактної моделі не планується.