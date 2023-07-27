В Україні під час війни різко зросли продажі комерційних авто: найпопулярніші моделі
Продажі комерційних автомобілів продемонстрували найкращий результат за останні 5 років. У сегменті легких авто відзначено зростання на 51,7%, а в класі важких вантажівок — на 88,6%.
Ринок комерційних авто в Україні демонструє впевнене зростання, навіть попри війну. У першому півріччі 2023 року було продано 5,8 тис. таких моделей. Про це повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.
Це один із найкращих результатів за останнє десятиліття. Більше комерційних авто за перше півріччя продали тільки в 2018 році, причому різниця становить лише 130 машин. Порівняно з минулим роком у класі легких комерційних авто LCV відзначено зростання на 51,7% (продано 3,5 тис. машин), а в сегменті вантажівок повною масою понад 3,5 тонни — одразу на 88,6% (2,3 тис.).
У сегменті LCV лідером є Renault — частка бренду на ринку становить 41,19%. У ТОП-5 також потрапили Citroen (13,36%), Volkswagen (10,23%), Peugeot (8,2%) і Fiat (5,48%).
Найпопулярніші авто сегмента LCV у 2023 році:
- Renault Express — 992 проданих авто.
- Renault Master — 423.
- Citroen Jumper — 229.
- Citroen Berlingo — 190.
- Peugeot Boxer — 155.
- Hyundai Staria — 138.
- Opel Combo — 127.
- Ford Transit — 91.
- Volkswagen Crafter — 89.
- Fiat Ducato — 86.
У сегменті вантажних авто масою понад 3,5 тонни лідирує Scania — продажі шведської марки збільшилися більш ніж у 4 рази порівняно з 2022 роком. Втім, зростання продемонстрували практично всі бренди в ТОП-10.
Лідери ринку вантажних авто в Україні:
- Scania — 14,41% ринку.
- Mercedes-Benz — 13,22%.
- Volvo — 10,22%.
- MAN — 10,14%.
- Iveco — 9,39%.
- Renault — 7,67%.
- DAF — 5,73%.
- Peugeot — 5,11%.
- Citroen — 4,10%.
- Isuzu — 3,66%.
У сегменті авто масою до 8 тонн лідирують комерційні фургони та мінівени підвищеної вантажопідйомності:
- Peugeot Boxer.
- Citroen Jumper.
- Renault Master.
- Iveco Daily.
- Volkswagen Crafter.
Серед важких вантажівок популярністю користуються моделі Mercedes, Volvo, Scania і MAN.
Найпопулярніші вантажівки в Україні за 2023 рік:
- Mercedes-Benz Actros.
- Volvo FH.
- Scania R.
- MAN TGX.
- DAF XF.
- Scania G.
- Iveco Tracker.
- Renault T.
- Scania P.
- MAN TGS.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні впав попит на легкові авто бюджетного сегмента.
Також ми писали, що в нашій країні зросли продажі авто з Китаю.