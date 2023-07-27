Викрадення року: з автосалону серед білого дня вкрали елітні авто на $1 мільйон (фото)

Викрадачі обдурили працівників автосалону і змогли вкрасти два Rolls-Royce і один Bentley. Сумарна вартість розкішних авто становить щонайменше мільйон доларів.

Зухвале пограбування сталося днями в Торонто. Група зловмисників викрала дорогі Rolls-Royce і Bentley просто з автосалону. Про це повідомляє CTV News.

Поліція просить ідентифікувати викрадачів Фото: CTV News

Викрадення сталося серед білого дня. Представники канадської поліції повідомили, що викрадачі прийшли до автосалону, який працює, у формі механіків з СТО Ford. Після нетривалої розмови зі співробітниками вони сіли за кермо трьох авто і поїхали в невідомому напрямку. Лише пізніше в автосалоні зрозуміли, що машини викрали.

Поліція Торонто вивчає відео з камер, але поки маршрут викрадачів простежити не вдалося. Повідомляється, що востаннє елітні авто бачили недалеко від автосалону. Поліцейські опублікували фото викрадачів у медичних масках і просять допомогти їх ідентифікувати.

Загальна вартість трьох зниклих авто становить щонайменше мільйон доларів. Викраденими виявилися позашляховик Rolls-Royce Cullinan 2020 року вартістю щонайменше 400 000 доларів, кабріолет Rolls-Royce Dawn 2021 року (від $380 000) і кросовер Bentley Bentayga за $288 500.

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