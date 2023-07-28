В Україні побудовано копію найрідкіснішого і найдорожчого суперкара Mercedes (фото)

Клон Mercedes CLK GTR Roadster отримав обвіс, антикрило і двері, що піднімаються вгору. Салон кабріолета оздоблений дорогою шкірою.

Українські майстри втілили в життя дуже цікавий проєкт — відтворили знаменитий суперкар Mercedes-Benz CLK GTR Roadster. Про це пише сайт ТопЖир.

Двері авто піднімаються вгору Фото: topgir.com.ua

Клон Mercedes CLK GTR Roadster побудований в українському ательє Proteros, яке втілило в життя кілька дуже цікавих проєктів. Одним із його авторів є дизайнер Григорій Тоболін. Надихають його роботи ательє Koening Specials, Strossek і Zagato.

За основу взято стандартний кабріолет Mercedes CLK430 першого покоління. Його зовнішність серйозно змінили — крила розширені, з'явилися обвіс і оригінальне антикрило в дусі Mercedes CLK GTR. За сидіннями встановлено обтічники, а двері піднімаються вгору.

Салон обшитий дорогою шкірою Фото: topgir.com.ua

Салон Mercedes CLK став двомісним. В оздобленні використана дорога шкіра, а кермо приплюснуте зверху і знизу.

Під капотом встановлено 4,3-літровий V8, який у стоковій версії розвиває 279 к. с. Для порівняння: справжній Mercedes CLK GTR 1998 року оснащений 6,9-літровим V12 на 612 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 320 км/год.

Ззаду встановлено антикрило Фото: topgir.com.ua

З іншого боку, суперкар Mercedes CLK GTR дуже рідкісний і дорогий: загалом випущено 6 купе і 20 родстерів, тож їхня ціна зараз перевищує 10 мільйонів доларів.

Оригінальний Mercedes CLK GTR Roadster Фото: Mercedes-Benz

Наразі клон Mercedes CLK GTR планують виставити на продаж. Виручені кошти підуть на нові проєкти ательє Proteros, а також на допомогу ЗСУ, адже Григорій Тоболін став на захист України.

Примітно, що зараз над аналогічним проектом працюють у ПАР — там створюють клон Mercedes CLK GTR у кузові купе на базі седана E-Class.

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